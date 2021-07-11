Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

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Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

11 июля в финальном матче чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи в 22:00.

В прямом эфире поединок покажет "Первый канал". Также встречу покажут белорусский "Беларусь 5" и украинские "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2"

Италия ранее становилась чемпионом Европы в 1968 году, а также дважды проигрывала в финалах в 2000 и 2012 годах. Для Англии нынешний выход в финал является первым в истории.

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