Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно

Испания считает деньги!

"Реал" и "Барселона" уже не те, а Ла Лига мгновенно чувствует последствия на себе. Пока каталонцы рассуждают, как выплатить Месси бесстыдные заработки на фоне едва не тотального банкротства, Куман не может рассчитывать хотя бы на один несчастный трансфер Эрика Гарсии. Все клубы испанской Примеры вместе потратили на усиление (22 миллиона евро) меньше, чем один "Вест Хэм" на трансфер Бенрахма. Универсальный алжирец играл у Мойеса на правах аренды, но после подписания Лингарда пришлось срочно выкупать контракт алжирца за 23 млн, ведь АПЛ позволяет вносить в заявку только двух игроков, которые находятся на полноценном контракте в другом клубе страны. Испания вообще сдала позиции, опустившись на последнее место по расходам в ТОП-5 лиг. Как видно из инфографики издание Marca, еще прошлой зимой клубы Ла Лиги скупились на 151 млн евро, а сейчас даже более чем скромной Франции удалось перебить представителей Пиренейского полуострова своими 29 млн евро. Общая печальная тенденция экономии прослеживается и для таких богачей, как английская Премьер Лига. Со своими 84 млн евро она едва опередила итальянскую Серию А (77 млн), хотя еще год назад суммы были втрое больше.

Пожалуй, наиболее топово на рынок вышла "Севилья". Подписать 32-летнего Папу Гомеса за 5,5 млн евро – это уход от заветов Мончи (выгодно перепродать здесь вряд ли уже успеешь), но подобная находка может принести грандиозный успех, стать тем самым пазлом, которого хватает. "Аталанта" потеряла гораздо больше, чем получила, ведь еще совсем недавно Гасперини говорил: как бы круто не играли все остальные, невероятное качество Гомеса оставляет аргентинца безапелляционным лидером и основным на позиции №10. А "Реал" хорошо прошелся по сдаче в аренду. Лука Йович так долго молчал в Мадриде, что уже успел забить 3 гола после камбэка в "Айнтрахт". Мартин Эдегор станет прекрасным (вероятно, но не точно) дополнением средней линии "Арсенала", которая начала оживать за последний месяц. А что же скандальный Диего Коста? После ухода из Атлетико, он глазами свободного агента смотрит на Туманный Альбион, но все никак не складывается туда перейти.

Италия возвращает Манджукича в игру, Аталанта делает ставку на футболистов из СНГ

"Ювентус" подписывает очередного юного таланта, и это становится самым дорогим трансфером Серии "А" зимой 2021-го и идеально иллюстрирует "масштабность" трансферов. Николо Ровелла перешел из "Дженоа" за 18 млн евро, чтобы остаться в аренде. Марио Манджукич стремится отобрать титул у бывшего клуба. Грандиозный камбэк или громкое фиаско – как бы там не получилось, это соглашение добавляет интриги в борьбе между "Миланом" и "Ювентусом". А Виктор Коваленко таки стал игроком "Аталанты" зимой, поэтому "Шахтер" заработал на хавбеке сборной Украины хотя бы 700 000 евро. Теперь Коваленко будет играть в компании Миранчука и Малиновского. Неплохая компания! Ну и отдельно стоит отметить переход Кокорина в "Фиорентине". Пока ничего не будем говорить, просто посмотрим, как Александр проявит себя рядом с Рибери и Кальехоном!

"Ливерпуль" покупает двоих защитников, "Арсенал" чистит конюшни

Пока "Ливерпуль" меняет свои подходы ("нам не нужны лихорадочные зимние трансферы"), но продолжает трястись над недорогими вариантами (того же Кабака сначала взяли в аренду, а уже летом могут выкупить за миллионов 20), "Манчестер Юнайтед" подписывает 18-летнего ребенка из "Аталанты" за 21 млн евро. Амад Диалло, к слову, успел отличиться дублем в первом матче АПЛ U23, да еще и против кого! "Ливерпуль" был бит на своем поле 6:3 – какой же контраст с матчем взрослой Премьер Лиги. "Арсенал" в свою очередь сэкономит на уходе своего очень "ценного балласта" примерно 30 млн евро. Причем ни Озил, ни Мустафи, ни Сократис, ни Колашинац не были ключевыми в текущем сезоне. Похоже, у Артеты все налаживается. Пришел еще и Эдегор, который начинает со скамейки запасных, но способен помочь в горячих отрезках сезона. Неплохая аренда удалась и "Ливерпулю". Речь не о дуэте центрбеков, которые пришли фактически на пустое место, пока все лечатся. Речь о Такуми Минамино, который перешел в "Саутгемптон" на правах аренды, где может получить второе дыхание и гораздо больше доверия, чем от Клоппа. А вообще английским трансферным рынком заправлял "Вест Хэм". Продали Алле в "Аякс" за 22,5 млн евро, почти за столько же окончательно выкупили Бенрхама, который и так уже в команде. Это самые дорогие покупка и продажа не только АПЛ, но и всех европейских чемпионатов.

Франция и Германия как всегда ведут "лайтовую" кампанию

Куда еще игрок "Ред Булл Зальцбург" может перейти, если не в "Ред Булл Лейпциг"? Самое топовое соглашение зимы в Бундеслиге – трансфер Доминика Собослаи за 20 млн евро, довольно смешные деньги. "Кельн" арендовал Денниса Бонавентуре с "Брюгге" – того самого, кто забивал "Реалу" в ЛЧ. В обратном направлении из Германии в Бельгию отправился Бас Дост. Вот уж кого жизнь побросала по разным странам – так это высокого нидерландца!

В то же время бельгийский клуб лишился другого нападающего. Крепин Диатта, который забивал в среднем раз в 2 тура чемпионата, достался Монако за 20 млн. Еще один взрыв на французском рынке осуществила амбициозная "Астон Вилла", которая подписала хавбека Марселя Моргана Сансона за почти 16 млн. Как видим, гранды спят, середняки наслаждаются. Все очень скромно, и со вкусом, во всяком случае – на бумаге.