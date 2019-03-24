Италия, Босния и Греция выигрывают в квалификации Евро-2020

В рамках первого тура квалификации Евро-2020 состоялись три матча в группе J.

Победы синхронно добыли сборные Италии, Боснии и Греции, обыгравшие Финляндию, Армению и Лихтенштейн соответственно.

Италия – Финляндия - 2:0

Голы: Барелла, 7 - 1:0, Кин, 74 - 2:0.

Италия: Доннарумма, Пиччини, Бираги (Спинаццола, 90), Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло, 85), Барелла, Бернардески, Кин, Иммобиле (Куальярелла, 80).

Финляндия: Градецки, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 90), Лод, Пиринен, Спарв, Камара, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Пукки (Карьялайнен, 83).



Босния и Герцеговина – Армения - 2:1

Голы: Крунич, 33 - 1:0, Милошевич, 80 - 2:0, Мхитарян, 90 (пенальти) - 2:1.

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко (Кольич, 87).

Армения: Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.



Лихтенштейн – Греция - 0:2

Голы: Фортунис, 45 - 0:1, Донис, 80 - 0:2.

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер, Кауфманн, Бюхель (Зеле, 67), Саланович, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губсер (Йылдыз, 76), Польверино, Вольфингер.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Кутрис, Сиовас, Курбелис, Масурас, Самарис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Бакасетас (Коловос, 71), Митроглу (Донис, 23).

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