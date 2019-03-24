Италия, Босния и Греция выигрывают в квалификации Евро-2020
В рамках первого тура квалификации Евро-2020 состоялись три матча в группе J.
Победы синхронно добыли сборные Италии, Боснии и Греции, обыгравшие Финляндию, Армению и Лихтенштейн соответственно.
Италия – Финляндия - 2:0
Голы: Барелла, 7 - 1:0, Кин, 74 - 2:0.
Италия: Доннарумма, Пиччини, Бираги (Спинаццола, 90), Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло, 85), Барелла, Бернардески, Кин, Иммобиле (Куальярелла, 80).
Финляндия: Градецки, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 90), Лод, Пиринен, Спарв, Камара, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Пукки (Карьялайнен, 83).
Босния и Герцеговина – Армения - 2:1
Голы: Крунич, 33 - 1:0, Милошевич, 80 - 2:0, Мхитарян, 90 (пенальти) - 2:1.
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко (Кольич, 87).
Армения: Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.
Лихтенштейн – Греция - 0:2
Голы: Фортунис, 45 - 0:1, Донис, 80 - 0:2.
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер, Кауфманн, Бюхель (Зеле, 67), Саланович, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губсер (Йылдыз, 76), Польверино, Вольфингер.
Греция: Влаходимос, Бакакис, Кутрис, Сиовас, Курбелис, Масурас, Самарис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Бакасетас (Коловос, 71), Митроглу (Донис, 23).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1