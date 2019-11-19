Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе J.
Италия - Армения 9:1
Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Дзаньоло, 9 - 2:0, Барелла, 29 - 3:0, Иммобиле, 33 - 4:0, Дзаньоло, 64 - 5:0, Романьоли, 72 - 6:0, Жоржиньо (пен), 75 - 7:0, Орсолини, 77 - 8:0, Бабаян, 79 - 8:1, Кьеза, 81 - 9:1
Италия: Сиригу (Мерет, 77), Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо, 69), Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Дзаньоло, Барелла (Орсолини, 46), Кьеза, Иммобиле.
Армения: Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ишханян (Саркисов, 69), Оганесян, Бабаян, Едигарян (Аветисян, 82), Барсегян, Ароян, Карапетян, Григорян (Симонян, 60).
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3
Голы: Чивич, 57 - 0:1, Ходжич, 64 - 0:2, Ходжич, 72 - 0:3
Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Геппель, Малин, Хаслер, Вольфингер, Брэндле, Бюхель, Саланович (Йылдыз, 46), Польверино (Фроммельт, 67), Фрик (Губсер, 82).
Босния и Герцеговина: Пирич, Бичакчич, Чивич, Мемишевич, Михоевич (Джеко, 70), Сарич, Хайрадинович (Бешич, 64), Дульевич (Хотич, 46), Яяло, Хайрович, Ходжич.
Греция - Финляндия 2:1
Голы: Пукки, 27 - 0:1, Манталос, 47 - 1:1, Галанопулос, 70 - 2:1
Греция: Влаходимос, Хацидьякос, Стафилидис, Бакакис, Яннулис, Манталос, Курбелис, Лимниос, Галанопулос (Бухалакис, 73), Бакасетас, Павлидис (Кулурис, 64).
Финляндия: Йоронен, Райтала, Вяйсянен, Вяйсянен, Тойвио (Лам, 59), Шюллер (Йенсен, 77), Камара, Кауко, Лод, Скрабб (Сойри, 78), Пукки.
Напомним, что из этой группы в финальную часть Евро-2020 вышли Италия и Финляндия.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3