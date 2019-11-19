Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию

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Италия деклассировала Армению, Греция обыграла Финляндию

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе J.

Италия - Армения 9:1

Голы: Иммобиле, 8 - 1:0, Дзаньоло, 9 - 2:0, Барелла, 29 - 3:0, Иммобиле, 33 - 4:0, Дзаньоло, 64 - 5:0, Романьоли, 72 - 6:0, Жоржиньо (пен), 75 - 7:0, Орсолини, 77 - 8:0, Бабаян, 79 - 8:1, Кьеза, 81 - 9:1

Италия: Сиригу (Мерет, 77), Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо, 69), Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Дзаньоло, Барелла (Орсолини, 46), Кьеза, Иммобиле.

Армения: Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ишханян (Саркисов, 69), Оганесян, Бабаян, Едигарян (Аветисян, 82), Барсегян, Ароян, Карапетян, Григорян (Симонян, 60).


Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3

Голы: Чивич, 57 - 0:1, Ходжич, 64 - 0:2, Ходжич, 72 - 0:3

Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Геппель, Малин, Хаслер, Вольфингер, Брэндле, Бюхель, Саланович (Йылдыз, 46), Польверино (Фроммельт, 67), Фрик (Губсер, 82).

Босния и Герцеговина: Пирич, Бичакчич, Чивич, Мемишевич, Михоевич (Джеко, 70), Сарич, Хайрадинович (Бешич, 64), Дульевич (Хотич, 46), Яяло, Хайрович, Ходжич.


Греция - Финляндия 2:1

Голы: Пукки, 27 - 0:1, Манталос, 47 - 1:1, Галанопулос, 70 - 2:1

Греция: Влаходимос, Хацидьякос, Стафилидис, Бакакис, Яннулис, Манталос, Курбелис, Лимниос, Галанопулос (Бухалакис, 73), Бакасетас, Павлидис (Кулурис, 64).

Финляндия: Йоронен, Райтала, Вяйсянен, Вяйсянен, Тойвио (Лам, 59), Шюллер (Йенсен, 77), Камара, Кауко, Лод, Скрабб (Сойри, 78), Пукки.

Напомним, что из этой группы в финальную часть Евро-2020 вышли Италия и Финляндия.

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3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
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