Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020

Теги испанияиталияшвецияармения

Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020

Представляем результаты матчей квалификации Евро-2020.

Норвегия - Испания 1:1

Гол: Сауль, 47 - 0:1, Кинг (пен), 90 - 1:1

Норвегия: Ярстейн, Айер, Алеэсами, Эльабделлауи, Нордтвейт (Ховланд, 30), Хенриксен (Йонсен, 83), Берге, Сельнэс, Юхансен (Серлот, 63), Эдегор, Кинг.

Испания: Аррисабалага, Бернат, Рамос, Альбиоль, Навас, Себальос (Касорла, 64), Сауль, Фабиан Руис, Бускетс, Ойарсабаль (Родри Эрнандес, 78), Родриго.  


Италия - Греция 2:0

Голы: Жоржиньо (пен), 63 - 1:0, Бернардески, 78 - 2:0

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Спинаццола, Ачерби, Д`Амброзио, Барелла, Верратти, Кьеза (Бернардески, 39), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле (Белотти, 79).

Греция: Пасхалакис, Бакакис, Хацидьякос, Сиовас, Стафилидис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 79), Курбелис, Лимниос, Кулурис (Донис, 67).


Мальта - Швеция 0:4

Голы: Даниэльссон, 11 - 0:1, Ларссон (пен), 58 - 0:2, Аджиус (аг), 66 - 0:3, Ларссон (пен), 71 - 0:4

Мальта: Бонелло, Мускат (Фенек, 68), Церафа, Аджиус, Гэмбин, Мускат (Каруана, 66), Велла, Шоу, Нвоко, Эффионг (Мифсуд, 76), Мбонг.

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Люстиг, Бенгтссон, Гранквист, Ларссон, Форсберг, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 64), Квайсон (Исак, 71), Берг (Андерссон, 49).


Лихтенштейн - Армения 1:1

Голы: Барсегян, 19 - 0:1, Фрик, 72 - 1:1

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Геппель, Малин, Рехштайнер, Майер (Йылдыз, 70), Польверино (Зеле, 83), Губсер (Фрик, 67), Бюхель, Саланович, Хаслер.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ованесян, Ишханян, Ароян, Казарян (Варданян, 88), Овсепян (Миранян, 83), Барсегян, Пиццелли (Малакян, 60), Адамян, Карапетян.

Читайте также: Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов