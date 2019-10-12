Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
Представляем результаты матчей квалификации Евро-2020.
Норвегия - Испания 1:1
Гол: Сауль, 47 - 0:1, Кинг (пен), 90 - 1:1
Норвегия: Ярстейн, Айер, Алеэсами, Эльабделлауи, Нордтвейт (Ховланд, 30), Хенриксен (Йонсен, 83), Берге, Сельнэс, Юхансен (Серлот, 63), Эдегор, Кинг.
Испания: Аррисабалага, Бернат, Рамос, Альбиоль, Навас, Себальос (Касорла, 64), Сауль, Фабиан Руис, Бускетс, Ойарсабаль (Родри Эрнандес, 78), Родриго.
Италия - Греция 2:0
Голы: Жоржиньо (пен), 63 - 1:0, Бернардески, 78 - 2:0
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Спинаццола, Ачерби, Д`Амброзио, Барелла, Верратти, Кьеза (Бернардески, 39), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле (Белотти, 79).
Греция: Пасхалакис, Бакакис, Хацидьякос, Сиовас, Стафилидис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 79), Курбелис, Лимниос, Кулурис (Донис, 67).
Мальта - Швеция 0:4
Голы: Даниэльссон, 11 - 0:1, Ларссон (пен), 58 - 0:2, Аджиус (аг), 66 - 0:3, Ларссон (пен), 71 - 0:4
Мальта: Бонелло, Мускат (Фенек, 68), Церафа, Аджиус, Гэмбин, Мускат (Каруана, 66), Велла, Шоу, Нвоко, Эффионг (Мифсуд, 76), Мбонг.
Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Люстиг, Бенгтссон, Гранквист, Ларссон, Форсберг, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 64), Квайсон (Исак, 71), Берг (Андерссон, 49).
Лихтенштейн - Армения 1:1
Голы: Барсегян, 19 - 0:1, Фрик, 72 - 1:1
Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Геппель, Малин, Рехштайнер, Майер (Йылдыз, 70), Польверино (Зеле, 83), Губсер (Фрик, 67), Бюхель, Саланович, Хаслер.
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ованесян, Ишханян, Ароян, Казарян (Варданян, 88), Овсепян (Миранян, 83), Барсегян, Пиццелли (Малакян, 60), Адамян, Карапетян.
Читайте также: Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
-
Тедеско завтра прибудет в Москву
Лента новостей
-
Санчес травмировался в товарищеском матче
-
"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга
-
Товарищеские матчи: Колумбия сыграла вничью с Чили, Тунис и Камерун не выявили победителя
-
Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"
-
Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
Умтити близок к возвращению в строй
-
Тудор покинет пост тренера вратарей в "Спартаке"
-
Норманн не заинтересован в уходе из "Ростова", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
1
Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"
-
Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды
-
Рамос стал рекордсменом сборной Испании
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции
-
Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену
-
"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3