Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Австрию.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в дополнительное время итальянцы дожали соперника.

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет против победителя пары Бельгия - Португалия.

Италия - Австрия 2:1

Голы: Кьеза, 95 - 1:0, Пессина, 105 - 2:0, Калайджич, 114 - 2:1

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Алаба, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Шауб, 105), Шлагер (Грегорич, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 97).  

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