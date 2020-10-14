Италия и Нидерланды не выявили победителя, Польша разгромила Боснию Герцеговину
В рамках 4-го тура Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью с Нидерландами, а Польша уверенно разобралась с Боснией и Герцеговиной.
Лига А группа 1
Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 - 1:0, ван де Бек, 25 - 1:1
Италия: Доннарумма, Спинаццола, Д`Амброзио, Кьеллини, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини (Флоренци, 72), Верратти (Локателли, 56), Кьеза (Кин, 55), Иммобиле.
Нидерланды: Силлессен, Хатебур, ван Дейк, Аке, Блинд (Велтман, 77), де Йонг, ван де Бек, Вейналдум, де Врей, де Йонг, Депай (Бабел, 90).
Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Линетти, 45 - 2:0, Левандовски, 52 - 3:0
Польша: Шченсны, Глик, Беднарек, Кендзера (Берешиньски, 72), Реца, Юзвяк (Карбовник, 72), Гросицки (Кондзер, 64), Линетти, Гуральски, Клих (Пионтек, 64), Левандовски (Милик, 58).
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Ципетич, Саничанин, Ахмедходжич, Пьянич (Хаджикадунич, 32), Хаджиахметович (Хайрадинович, 74), Вишча (Гояк, 58), Цимирот, Крунич (Милошевич, 73), Джеко (Превляк, 58).
Удаление: Ахмедходжич (14).
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|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4