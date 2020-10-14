Италия и Нидерланды не выявили победителя, Польша разгромила Боснию Герцеговину

В рамках 4-го тура Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью с Нидерландами, а Польша уверенно разобралась с Боснией и Герцеговиной.

Лига А группа 1

Италия - Нидерланды 1:1

Голы: Пеллегрини, 16 - 1:0, ван де Бек, 25 - 1:1

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Д`Амброзио, Кьеллини, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини (Флоренци, 72), Верратти (Локателли, 56), Кьеза (Кин, 55), Иммобиле.

Нидерланды: Силлессен, Хатебур, ван Дейк, Аке, Блинд (Велтман, 77), де Йонг, ван де Бек, Вейналдум, де Врей, де Йонг, Депай (Бабел, 90).



Польша - Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Линетти, 45 - 2:0, Левандовски, 52 - 3:0

Польша: Шченсны, Глик, Беднарек, Кендзера (Берешиньски, 72), Реца, Юзвяк (Карбовник, 72), Гросицки (Кондзер, 64), Линетти, Гуральски, Клих (Пионтек, 64), Левандовски (Милик, 58).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Ципетич, Саничанин, Ахмедходжич, Пьянич (Хаджикадунич, 32), Хаджиахметович (Хайрадинович, 74), Вишча (Гояк, 58), Цимирот, Крунич (Милошевич, 73), Джеко (Превляк, 58).

Удаление: Ахмедходжич (14).



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