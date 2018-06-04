Италия и Нидерланды сыграли вничью 1:1
Еще перед началом этого матча тренера показали, что не будут рушить то, что нарабатывалось в прошлых втречах. Рональд Куман вышел играть в стандартные для себя 5-3-2, а Роберто Манчини не постеснялся использовать против Голландии классическую голландскую тактику 4-3-3.
Первые 20 минут матча проходили практически без ударов. Сборная Италии сразу забрала себе мяч и не давала "оранжевым" особого пространства для маневра. Кроме того, Райан Бабель, который играл роль связующего звена между полузащитой и атакой, практически не получал мяч и не обеспечивал Мемфиса Депая должной поддержкой впереди.
В первом тайме Италия создала несколько моментов, которые вполне претендуют на статус "голевых". На 32 минуте Андреа Белотти получил разрезающую передачу в штрафной и тут же пробил, но мяч полетел по центру и Яспер Силлессен выручил. А уже через минуту Симоне Верди получил красивый пас под удар, однако не подстроился под мяч и пробил чуть выше ворот.
На 44 минуте Симоне Верди "запорол" еще один хороший момент. Вингер принял мяч после длинного навесного паса, оказался один на один с голкипером, но Яспер Силлессен был готов и в фантастическом прыжке отбил мяч кончиками пальцев, переведя его на угловой. Последующий стандарт принес еще больше проблем. Доменико Кришито пытался подхватил мяч в штрафной и пробил по воротам Перина. К счастью для Нидерландов, защитники успели подстраховать и заблокировали выстрел левого защитника.
Голландия же в первом тайме ничего опасного так и не показала. Команда Рональда Кумана попала в створ ворот целых ноль раз, да и мяч «оранжевые» себе так и не забрали.
Во втором тайме Нидерланды заметно активизировались, перехватили инициативу, но к чему-то опасному это опять не приводило. Первый удар во втором тайме зрители увидели только через 12 минут после его начала, однако Инсинье пробил высоко и неточно.
Первый действительно опасный момент "оранжевые" создали только на 60 минуте. Тонни Вильена оказался незакрытым на краю штрафной и, воспользовавшись навесом, первым касанием пробил чуть выше перекладины. А уже через пять минут Мемфис Депай отклеился от защитников и пробил головой, но Перин намертво зафиксировал мяч в руках.
Несмотря на активизацию Нидерландов, первый гол в матче забила Италия. Только что вышедший на замену Дзадза воспользовался прострелом в штрафную и в подкате пробил мимо голкипера хозяев - 1:0. Но радость "скуадры адзурры" длилась недолго, ведь уже через 2 минуты за опасную игру был удален Доменико Кришито, параллельно привезя опасный стандарт. Удар Депая с линии штрафной, к счастью для итальянских болельщиков, Перин потащил.
Следующая часть матча прошла под диктовку Нидерландов. Команда Кумана создала несколько очень опасных моментов, а под конец матча даже успела забить. На 88 минуте Натан Аке откликнулся на навес и головой пробил точно в правый угол ворот Перина. Шансов потащить удар итальянский голкипер не имел.
Матч оставил очень много вопросов. Обе команды провели 2 разных тайма, а Италия, к тому же, показала, что имеет проблемы с реализацией своих моментов. Если подопечные Кумана и дальше продолжат играть нестабильно, то рискуют опозорится в Лиге Наций в матчах с Францией и Германией. А Италия показала, что она может играть в футбол, но пока ее усилий не хватает, чтобы выиграть матч у топового соперника.
Италия - Нидерланды - 1:1
Голы: Дзадза, 67 - 1:0, Аке, 88 – 1:1.
Италия: Перин – Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Ругани, Романьоли, Кришито – Кристанте, Жоржиньо (Баселли, 78), Бонавентура (Пеллегрини, 87) – Инсинье (Бонуччи, 70), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 62)
Нидерланды: Силлессен – Хатебур (Янмат, 46), Блинд (Вегхорст, 78), ван Дейк, де Лигт (Аке, 70), Вильена – Вейналдум, де Рон (Промес, 78), Вормер (Бергёйс, 70) – Бабель (Элиа, 82), Депай
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
Также не пропустите! Человек, который изменил все, или как Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"
опрос
главное
-
Последняя репетиция Черчесова: Сборная России принимает в Москве команду Турции
-
Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!
-
Рейтинг самых дорогих игроков Ла Лиги от CIES: в пятерке - четыре игрока "Барселоны", Роналду - шестой
-
Официально: Жиго - игрок "Спартака"
-
Топ-10 лучших игроков сезона в Бундеслиге
Лента новостей
-
Лидеры "Реала" определили фаворита на пост главного тренера
-
Венгер мог возглавить "Севилью"
-
Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции
-
Лихтштайнер подтвердил наличие переговоров с топ-клубом АПЛ
-
Определился фаворит в борьбе за Балотелли
-
"Рейнджерс" близок к подписанию игрока "Ливерпуля"
-
"Зенит" выбыл из гонки за Ташаевым
-
"Тоттенхэм" хочет купить хавбека "Марселя"
-
Агент Фекира прояснил ситуацию с возможным уходом игрока из "Лиона"
-
Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?
-
Рауш прокомментировал непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018
-
Врачи объяснили, как сотрясение мозга повлияло на игру Кариуса в финале Лиги Чемпионов
-
Факундо Феррейра назвал свой следующий клуб
-
Сборная Польши теряет ключевого защитника
-
"Краснодар" интересуется колумбийским полузащитником
-
Лаутаро Мартинес: "Очень хочу поиграть вместе с Икарди"
-
Сын Фергюсона остался без работы
-
Щенников хочет провести всю карьеру в ЦСКА
-
"Интер" претендует на бразильского таланта
-
Поттер возглавит "Суонси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0