Италия и Нидерланды сыграли вничью 1:1

Еще перед началом этого матча тренера показали, что не будут рушить то, что нарабатывалось в прошлых втречах. Рональд Куман вышел играть в стандартные для себя 5-3-2, а Роберто Манчини не постеснялся использовать против Голландии классическую голландскую тактику 4-3-3.

Первые 20 минут матча проходили практически без ударов. Сборная Италии сразу забрала себе мяч и не давала "оранжевым" особого пространства для маневра. Кроме того, Райан Бабель, который играл роль связующего звена между полузащитой и атакой, практически не получал мяч и не обеспечивал Мемфиса Депая должной поддержкой впереди.

В первом тайме Италия создала несколько моментов, которые вполне претендуют на статус "голевых". На 32 минуте Андреа Белотти получил разрезающую передачу в штрафной и тут же пробил, но мяч полетел по центру и Яспер Силлессен выручил. А уже через минуту Симоне Верди получил красивый пас под удар, однако не подстроился под мяч и пробил чуть выше ворот.

На 44 минуте Симоне Верди "запорол" еще один хороший момент. Вингер принял мяч после длинного навесного паса, оказался один на один с голкипером, но Яспер Силлессен был готов и в фантастическом прыжке отбил мяч кончиками пальцев, переведя его на угловой. Последующий стандарт принес еще больше проблем. Доменико Кришито пытался подхватил мяч в штрафной и пробил по воротам Перина. К счастью для Нидерландов, защитники успели подстраховать и заблокировали выстрел левого защитника.

Голландия же в первом тайме ничего опасного так и не показала. Команда Рональда Кумана попала в створ ворот целых ноль раз, да и мяч «оранжевые» себе так и не забрали.

Во втором тайме Нидерланды заметно активизировались, перехватили инициативу, но к чему-то опасному это опять не приводило. Первый удар во втором тайме зрители увидели только через 12 минут после его начала, однако Инсинье пробил высоко и неточно.

Первый действительно опасный момент "оранжевые" создали только на 60 минуте. Тонни Вильена оказался незакрытым на краю штрафной и, воспользовавшись навесом, первым касанием пробил чуть выше перекладины. А уже через пять минут Мемфис Депай отклеился от защитников и пробил головой, но Перин намертво зафиксировал мяч в руках.

Несмотря на активизацию Нидерландов, первый гол в матче забила Италия. Только что вышедший на замену Дзадза воспользовался прострелом в штрафную и в подкате пробил мимо голкипера хозяев - 1:0. Но радость "скуадры адзурры" длилась недолго, ведь уже через 2 минуты за опасную игру был удален Доменико Кришито, параллельно привезя опасный стандарт. Удар Депая с линии штрафной, к счастью для итальянских болельщиков, Перин потащил.

Следующая часть матча прошла под диктовку Нидерландов. Команда Кумана создала несколько очень опасных моментов, а под конец матча даже успела забить. На 88 минуте Натан Аке откликнулся на навес и головой пробил точно в правый угол ворот Перина. Шансов потащить удар итальянский голкипер не имел.

Матч оставил очень много вопросов. Обе команды провели 2 разных тайма, а Италия, к тому же, показала, что имеет проблемы с реализацией своих моментов. Если подопечные Кумана и дальше продолжат играть нестабильно, то рискуют опозорится в Лиге Наций в матчах с Францией и Германией. А Италия показала, что она может играть в футбол, но пока ее усилий не хватает, чтобы выиграть матч у топового соперника.

Италия - Нидерланды - 1:1

Голы: Дзадза, 67 - 1:0, Аке, 88 – 1:1.

Италия: Перин – Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Ругани, Романьоли, Кришито – Кристанте, Жоржиньо (Баселли, 78), Бонавентура (Пеллегрини, 87) – Инсинье (Бонуччи, 70), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 62)

Нидерланды: Силлессен – Хатебур (Янмат, 46), Блинд (Вегхорст, 78), ван Дейк, де Лигт (Аке, 70), Вильена – Вейналдум, де Рон (Промес, 78), Вормер (Бергёйс, 70) – Бабель (Элиа, 82), Депай

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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