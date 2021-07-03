Италия надолго теряет Спинаццолу

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Италия надолго теряет Спинаццолу

Фото: твиттер The Sun Football/Автор неизвестен

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола выбыл из строя на несколько месяцев из-за травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

У футболиста диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Эту травму итальянец получил в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Бельгии (2:1).

Таким образом, Спинаццола пропустит остаток Евро-2020 и выйдет на поле не раньше конца осени.

28-летний Спинаццола выступает за "Рому". В прошлом сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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