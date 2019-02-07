Италия намерена провести чемпионат Европы: названа дата

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Италия намерена провести чемпионат Европы: названа дата

Глава итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что Италия собирается провести чемпионат Европы 2028 года.

"Подача заявки на проведение в Италии Евро-2028 это не просто мысль. Это хорошо обдуманная мысль, она является частью нашей программы. Такой проект наверняка вызовет большой энтузиазм. Также благодаря этому мы можем обновить нашу футбольную инфраструктуру. Надеюсь, что УЕФА пойдет на встречу нашим желаниям", - приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

Напомним, что Италия ранее проводила чемпионаты мира-1934 и 1990, а также чемпионат Европы-1980.

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