Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"

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Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"

"Ювентус" – "Кальяри" 

Стадион: "Альянц Стэдиум" (Турин)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Фабио Мареска (Неаполь)

Новый сезон чемпионата Италии по футболу открывается матчем с участием действующего чемпиона: "Ювентус" принимает "Кальяри". В прошлом сезоне обе встречи между этими командами завершились победами туринцев, которые забили 6 безответных мячей в ворота "островитян".

В сезоне 2016-2017 "Ювентус" вновь выиграл Скудетто, став чемпионом страны уже 33-й раз в своей истории. К слову, у ближайших преследователей из Милана по 18 титулов. Из наиболее значимых трансферов туринцев стоит отметить Бернардески, Де Шильо, Косту и Матюиди, из потерь – Эвра, Алвеса и Бонуччи. Аллегри уже не раз показывал, что умеет справляться с потерей ключевых игроков, поэтому "Ювентус" по-прежнему остаётся главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

Туринцы уже успели провести один официальный матч: в битве за Суперкубок Италии они оказались слабее римского Лацио, который и забрал себе трофей, итоговый счет – 2:3. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо "Ювентус" готов к новому сезону, матча с "Кальяри" может быть недостаточно, однако кое-какие выводы можно будет сделать уже по окончании данной встречи.

"Кальяри" в прошлом сезоне финишировал на 11 месте, что является достаточно неплохим показателем для команды Растелли. "Островитяне" также уже сыграли один официальный матч: в рамках кубка Италии в серии пенальти был обыгран "Палермо" (1:1 в основное время). Что касается травмированных, то у "Кальяри" все в строю, "Ювентусу" не сможет помочь Марко Пьяца. 

Интересные факты противостояния:

"Ювентус" выиграл 34 из 35 последних домашних матчей чемпионата Италии.

"Кальяри" не может обыграть туринцев на протяжении 14 матчей.

В 8 из 9 последних матчей "Кальяри" в Серии А было забито не менее 3 голов.

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бенатиа, Де Шильо, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.

"Кальяри": Краньо, Мианге, Андреолли, Пизакане, Падоин, Барелл, Чигарини, Ионицэ, Педро, Сау, Боррьелло.

Прогноз на матч:

"Ювентус" вне всяких сомнений является безоговорочным фаворитом матча. Туринцы по составу на голову сильнее "островитян". С другой стороны, это только первый матч в чемпионате, и шансы "Кальяри" уж сильно недооценены букмекерами.

На победу "Ювентуса" коэффициент составляет 1,18, на ничью – 8,80, на победу "Кальяри" – 21,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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8 Дженоа 0 0
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10 Интер Милан 0 0
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14 Наполи 0 0
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