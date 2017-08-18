Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"
"Ювентус" – "Кальяри"
Стадион: "Альянц Стэдиум" (Турин)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Фабио Мареска (Неаполь)
Новый сезон чемпионата Италии по футболу открывается матчем с участием действующего чемпиона: "Ювентус" принимает "Кальяри". В прошлом сезоне обе встречи между этими командами завершились победами туринцев, которые забили 6 безответных мячей в ворота "островитян".
В сезоне 2016-2017 "Ювентус" вновь выиграл Скудетто, став чемпионом страны уже 33-й раз в своей истории. К слову, у ближайших преследователей из Милана по 18 титулов. Из наиболее значимых трансферов туринцев стоит отметить Бернардески, Де Шильо, Косту и Матюиди, из потерь – Эвра, Алвеса и Бонуччи. Аллегри уже не раз показывал, что умеет справляться с потерей ключевых игроков, поэтому "Ювентус" по-прежнему остаётся главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.
Туринцы уже успели провести один официальный матч: в битве за Суперкубок Италии они оказались слабее римского Лацио, который и забрал себе трофей, итоговый счет – 2:3. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо "Ювентус" готов к новому сезону, матча с "Кальяри" может быть недостаточно, однако кое-какие выводы можно будет сделать уже по окончании данной встречи.
"Кальяри" в прошлом сезоне финишировал на 11 месте, что является достаточно неплохим показателем для команды Растелли. "Островитяне" также уже сыграли один официальный матч: в рамках кубка Италии в серии пенальти был обыгран "Палермо" (1:1 в основное время). Что касается травмированных, то у "Кальяри" все в строю, "Ювентусу" не сможет помочь Марко Пьяца.
Интересные факты противостояния:
"Ювентус" выиграл 34 из 35 последних домашних матчей чемпионата Италии.
"Кальяри" не может обыграть туринцев на протяжении 14 матчей.
В 8 из 9 последних матчей "Кальяри" в Серии А было забито не менее 3 голов.
Ориентировочные составы на игру:
"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бенатиа, Де Шильо, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.
"Кальяри": Краньо, Мианге, Андреолли, Пизакане, Падоин, Барелл, Чигарини, Ионицэ, Педро, Сау, Боррьелло.
Прогноз на матч:
"Ювентус" вне всяких сомнений является безоговорочным фаворитом матча. Туринцы по составу на голову сильнее "островитян". С другой стороны, это только первый матч в чемпионате, и шансы "Кальяри" уж сильно недооценены букмекерами.
На победу "Ювентуса" коэффициент составляет 1,18, на ничью – 8,80, на победу "Кальяри" – 21,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аталанта
|0
|0
|2
|Беневенто
|0
|0
|3
|Болонья
|0
|0
|4
|Кальяри
|0
|0
|5
|Кьево
|0
|0
|6
|Кротоне
|0
|0
|7
|Фиорентина
|0
|0
|8
|Дженоа
|0
|0
|9
|Хеллас Верона
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Ювентус
|0
|0
|12
|Лацио
|0
|0
|13
|Милан
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Рома
|0
|0
|16
|СПАЛ
|0
|0
|17
|Сампдория
|0
|0
|18
|Сассуоло
|0
|0
|19
|Торино
|0
|0
|20
|Удинезе
|0
|0