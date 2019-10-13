Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет

Теги италия

Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет

Вчера, 12 октября, сборная Италии обыграла Грецию (2:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020. Отметим, что итальянская команда не проиграла ни одного матча на данном этапе и досрочно прошла в финальный раунд Евро-2020.

Италия не проигрывала в квалификации с 2006 года. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.

15 октября сборная сыграет с Лихтенштейном в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.

Не пропустите: Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов