Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет

Вчера, 12 октября, сборная Италии обыграла Грецию (2:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020. Отметим, что итальянская команда не проиграла ни одного матча на данном этапе и досрочно прошла в финальный раунд Евро-2020.

Италия не проигрывала в квалификации с 2006 года. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.

15 октября сборная сыграет с Лихтенштейном в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.

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