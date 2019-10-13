Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
Вчера, 12 октября, сборная Италии обыграла Грецию (2:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020. Отметим, что итальянская команда не проиграла ни одного матча на данном этапе и досрочно прошла в финальный раунд Евро-2020.
Италия не проигрывала в квалификации с 2006 года. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.
15 октября сборная сыграет с Лихтенштейном в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.
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|М
|О
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|Ювентус
|7
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|7
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|3
|Аталанта
|7
|16
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|Наполи
|7
|13
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|Рома
|7
|12
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|Лацио
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|Кальяри
|7
|11
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|Фиорентина
|7
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|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3