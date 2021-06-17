Италия не пропускает 10 матчей кряду

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Италия не пропускает 10 матчей крядуФото: твиттер УЕФА

Сборная Италии победила Швейцарию (3:0) в матче Евро-2020.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини имеют 10-матчевую серию побед, которая началась в ноябре 2020 года.

За этот период итальянцы обыграли Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0) и Турцию (3:0).

Общий счет за 10 матчей - 31:0.

20 июня Италия сыграет в заключительном туре групповой стадии Евро-2020 против Уэльса.

Читайте также: Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020. | http://soccernews.ru
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