Италия не пропускает 10 матчей кряду

Фото: твиттер УЕФА

Сборная Италии победила Швейцарию (3:0) в матче Евро-2020.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини имеют 10-матчевую серию побед, которая началась в ноябре 2020 года.

За этот период итальянцы обыграли Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0) и Турцию (3:0).

Общий счет за 10 матчей - 31:0.

20 июня Италия сыграет в заключительном туре групповой стадии Евро-2020 против Уэльса.

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