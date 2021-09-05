Италия не смогла победить Швейцарию в отборе ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборные Швейцарии и Италии сыграли вничью со счетом 0:0.
Италия, набрав 13 очков, занимает первое место в группе С. Швейцария с 7 очками находится на второй позиции.
Швейцария – Италия - 0:0
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Видмер, Родригес (Гарсия, 63), Эльведи, Фрай, Соу (Закария, 63), Эбишер, Цубер (Варгас, 63), Штеффен (Фасснахт, 71), Сеферович (Зекири, 85).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Локателли (Верратти, 77), Жоржиньо, Берарди (Кьеза, 59), Барелла (Пессина, 90), Инсинье (Распадори, 90), Иммобиле (Дзаньоло, 59).
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