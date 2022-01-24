Италия не смогла победить Словению в матче Евро-2022 по футзалу

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Италия не смогла победить Словению в матче Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм uefafutsal/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе сборные Италии и Словении сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Дуглас Николоди, но в середине первого тайма словенцы восстановили равновесие благодаря автоголу Алекса Мерлима. На 29-й минуте Словению вывел вперед Нейц Хозян, но вскоре счет сравнял Алекс Мерлим.

Словения, набрав два очка, занимает первое место в группе. Италия с двумя очками находится на второй позиции.

Италия - Словения - 2:2 (1:1)

Голы: Николоди, 1 - 1:0, Мерлим, 10 (автогол) - 1:1, Хозян, 29 - 1:2, Мерлим, 32 - 2:2

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