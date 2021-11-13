Италия не сумела обыграть Швейцарию в отборе к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен
Сборная Италии сыграла вничью на своем поле с командой Швейцарии в матче квалификации к ЧМ-2022.
Италия - Швейцария - 1:1
Голы: Видмер, 11 - 0:1, Ди Лоренцо, 36 - 1:1.
Италия - Доннарумма, Ачерби, Эмерсон (Калабрия, 80), Ди Лоренцо, Бонуччи, Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 69), Кьеза, Локателли (Тонали, 58), Инсинье (Распадори, 79), Белотти (Берарди, 58).
Швейцария - Зоммер, Видмер, Родригес (Гарсия, 69), Шер, Аканджи, Шакири (Соу, 80), Штеффен (Имери, 69), Варгас (Зекири, 87), Фройлер, Окафор (Фрай, 79), Закария.
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