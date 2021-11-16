Италия не сумела обыграть Северную Ирландию

1 Теги северная ирландияиталиячемпионат мира

Италия не сумела обыграть Северную ИрландиюФото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Сборная Италии на выезде не сумела обыграть команду Северной Ирландии и лишилась шансов напрямую попасть на чемпионат мира-2022.

Северная Ирландия - Италия - 0:0

Северная Ирландия - Пикок-Фаррелл, Эванс, Флэнаган, Кэткарт, Льюис, Сэвилл (Эванс, 72), Даллас, Маккэнн, Дэвис, Уайт (Уошингтон, 72), Мадженнис.

Италия - Доннарумма, Эмерсон (Скамакка, 80), Ди Лоренцо, Ачерби, Бонуччи, Берарди, Жоржиньо (Локателли, 68), Кьеза, Барелла (Белотти, 64), Инсинье (Бернардески, 68), Тонали (Кристанте, 46).

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