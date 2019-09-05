Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J

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Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J

В рамках 5-го тура квалификационного этапа Чемпионата Европы сборная Италии на выезде разобралась с Арменией.

Итальянцы по-прежнему возглавляют группу J, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Армения - Италия 1:3

Голы: Карапетян, 11 - 1:0, Белотти, 28 - 1:1, Пеллегрини, 77 - 1:2, Белотти, 80 - 1:3

Армения: Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян (Бабаян, 82), Барсегян (Адамян, 57), Карапетян, Григорян (Овсепян, 57).

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Барелла (Сенси, 69), Верратти, Кьеза (Пеллегрини, 61), Жоржиньо, Бернардески (Лазанья, 83), Белотти.

Предупреждения: Казарян (26), Карапетян (26), Верратти (26), Барсегян (48), Барелла (59).

Удаление: Карапетян (45).

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