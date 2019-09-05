Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J
В рамках 5-го тура квалификационного этапа Чемпионата Европы сборная Италии на выезде разобралась с Арменией.
Итальянцы по-прежнему возглавляют группу J, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
Армения - Италия 1:3
Голы: Карапетян, 11 - 1:0, Белотти, 28 - 1:1, Пеллегрини, 77 - 1:2, Белотти, 80 - 1:3
Армения: Айрапетян, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян, Казарян (Бабаян, 82), Барсегян (Адамян, 57), Карапетян, Григорян (Овсепян, 57).
Италия: Доннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Барелла (Сенси, 69), Верратти, Кьеза (Пеллегрини, 61), Жоржиньо, Бернардески (Лазанья, 83), Белотти.
Предупреждения: Казарян (26), Карапетян (26), Верратти (26), Барсегян (48), Барелла (59).
Удаление: Карапетян (45).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3