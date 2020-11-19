Италия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финальную часть Лиги Наций, Нидерланды на выезде переиграли Польшу

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Италия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финальную часть Лиги Наций, Нидерланды на выезде переиграли Польшу

В заключительном туре Лиги Наций Италия на выезде разобралась с Боснией и Герцеговиной, а Польша уступила Нидерландам.

Таким образом, Италия вышла в финальную часть Лиги Наций, а Босния и Герцеговина вылетела в Лигу В.

Лига А группа 1

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Юзвяк, 5 - 1:0, Депай (пен), 77 - 1:1, Вейналдум, 84 - 1:2

Польша: Фабианьски, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца (Рыбус, 81), Крыховяк (Линетти, 71), Клих, Юзвяк, Зелиньски (Модер, 71), Плахета (Гросицки, 75), Левандовски (Пионтек, 46).

Нидерланды: Крул, ван Анхолт (Вейндал, 70), Хатебур (Думфрис, 57), де Врей, Блинд (де Йонг, 84), Вейналдум, де Йонг, Классен (ван де Бек, 70), Стенгс (Бергейс, 70), Мален, Депай.


Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Голы: Белотти, 22 - 0:1, Берарди, 68 - 0:2

Босния и Герцеговина: Пирич, Хаджикадунич, Кадушич (Тодорович, 79), Саничанин, Цимирот, Чорлука, Гояк, Пьянич (Данилович, 77), Крунич (Лончар, 72), Татар (Рахманович, 80), Превляк (Хаджич, 79).

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Калабрия, 90), Локателли, Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82).

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