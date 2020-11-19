Италия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финальную часть Лиги Наций, Нидерланды на выезде переиграли Польшу
В заключительном туре Лиги Наций Италия на выезде разобралась с Боснией и Герцеговиной, а Польша уступила Нидерландам.
Таким образом, Италия вышла в финальную часть Лиги Наций, а Босния и Герцеговина вылетела в Лигу В.
Лига А группа 1
Польша - Нидерланды 1:2
Голы: Юзвяк, 5 - 1:0, Депай (пен), 77 - 1:1, Вейналдум, 84 - 1:2
Польша: Фабианьски, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца (Рыбус, 81), Крыховяк (Линетти, 71), Клих, Юзвяк, Зелиньски (Модер, 71), Плахета (Гросицки, 75), Левандовски (Пионтек, 46).
Нидерланды: Крул, ван Анхолт (Вейндал, 70), Хатебур (Думфрис, 57), де Врей, Блинд (де Йонг, 84), Вейналдум, де Йонг, Классен (ван де Бек, 70), Стенгс (Бергейс, 70), Мален, Депай.
Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Голы: Белотти, 22 - 0:1, Берарди, 68 - 0:2
Босния и Герцеговина: Пирич, Хаджикадунич, Кадушич (Тодорович, 79), Саничанин, Цимирот, Чорлука, Гояк, Пьянич (Данилович, 77), Крунич (Лончар, 72), Татар (Рахманович, 80), Превляк (Хаджич, 79).
Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Калабрия, 90), Локателли, Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4