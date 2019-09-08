Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J. Сборная Италии на выезде одержала победу над Финляндией благодаря голам Иммобиле и Жоржиньо. В другом матче Греция не сумела обыграть Лихтенштейн.
Финляндия – Италия - 1:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 59 - 0:1, Пукки, 72 (с пенальти) - 1:1, Жоржиньо, 79 (с пенальти)
Италия: Доннарумма, Эмерсон (Флоренци, 8), Иццо, Бонуччи, Ачерби, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Сенси, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76).
Греция – Лихтенштейн - 1:1 (1:0)
Голы: Масурас, 33 - 1:0, Саланович, 85 - 1:1
Положение команд: Италия - 18, Финляндия - 12, Армения - 9, Босния - 7, Греция - 5, Лихтенштейн - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1