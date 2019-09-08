Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020

Теги грецияиталияфинляндиялихтенштейн

Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J. Сборная Италии на выезде одержала победу над Финляндией благодаря голам Иммобиле и Жоржиньо. В другом матче Греция не сумела обыграть Лихтенштейн.

Финляндия – Италия - 1:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 59 - 0:1, Пукки, 72 (с пенальти) - 1:1, Жоржиньо, 79 (с пенальти) 

Италия: Доннарумма, Эмерсон (Флоренци, 8), Иццо, Бонуччи, Ачерби, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Сенси, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76).

Греция – Лихтенштейн - 1:1 (1:0)
Голы: Масурас, 33 - 1:0, Саланович, 85 - 1:1

Положение команд: Италия - 18, Финляндия - 12, Армения - 9, Босния - 7, Греция - 5, Лихтенштейн - 1.

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Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020

Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020

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