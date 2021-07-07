Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

В матче 1/2 финала чемпионата Европы Италия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в финал.

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В середине второго тайма счет открыл Федерико Кьеза, но в концовке Альваро Мората восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказались итальянцы, у которых промахнулся только Мануэль Локателли. У испанцев свои попытки не реализовали Даниэль Ольмо и Альваро Мората.

Италия – Испания - 1:1 (0:0), по пенальти - 4:2

Голы: Кьеза, 60 - 1:0, Мората, 80 - 1:1

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза, Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Испания: Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Лапорт, Эрик Гарсия, Педри, Бускетс, Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).

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