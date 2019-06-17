Италия обыграла Испанию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы
В Италии и Сан-Марино стартовал молодежный чемпионат Европы U21. В матче первого тура побед добились сборные Италии и Польши.
Италия - Испания - 3:1 (1:1)
Голы: Себальос, 9 - 0:1, Кьеза, 36 - 1:1, Кьеза, 64 - 2:1, Пеллегрини, 82 - 3:1
Италия: Мерет, Бонифаци (Бастони, 88), Калабрези, Манчини, Димарко, Дзаньоло (Орсолини, 42), Мандрагора, Пеллегрини, Барелла, Кин (Кутроне, 60), Кьеза .
Испания: Симон, Агиррегабирия, А.Мартин, Х.Вальехо, Мере, Себальос, Руис (Мерино, 46), Cубельдия (Форнальс, 67), Солер, Ойярсабаль (Мир, 85), Майораль.
Польша - Бельгия - 3:2 (1:1)
Голы: Исека, 16 - 0:1, Журковски, 26 - 1:1, Белик, 52 - 2:1, Шиманьский, 79 - 3:1, Колс, 84 - 3:2
Польша: Грабара, Фила, Виетеска, Белик, Пестка, Ягиелло (Бохневич, 88), Дзишек, Журковски, Михаляк (Южвяк, 90), Ковнацки, Шиманьский
Бельгия: Яккерс, Кулс, Фас, Коббаут, Де Норре (Амузу, 80), Мангала, Мбенза (Саелемакезерс, 90), Хейнен, Лукебакио, Исека (Версарен, 63), Схрейверс
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|Группа B
|М
|О
|1
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|1
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|3
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|3
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