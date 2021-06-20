Италия обыграла Уэльс, одержав третью победу подряд на Евро-2020

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Италия обыграла Уэльс, одержав третью победу подряд на Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Италия обыграла Уэльс со счетом 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина.

Италия выиграла все три матча в группе и, набрав девять очков, заняла первое место в группе А. Уэльс с четырьми очками финишировал на втором месте и также вышел в плей-офф.

Италия – Уэльс - 1:0 (1:0)
Гол: Пессина, 39 - 1:0

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толои, Пессина, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Верратти, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Робертс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Бэйл (Брукс, 86), Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74), Гантер.

Удаление: Ампаду (55).

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