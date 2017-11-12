Италия определила трех кандидатов на замену Вентуре

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура будет уволен в случае непопадания команды на ЧМ-2018.

Как сообщает Football Italia, на его место итальянская федерация футбола рассматривает Карло Анчелотти, который в настоящее время без работы.

Также "Скуадра Адзурру" может возглавить Антонио Конте или Луиджи Ди Бьяджо.

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