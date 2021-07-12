Италия - первая страна, выигравшая "Евровидение" и футбольный Евро в один год

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Италия - первая страна, выигравшая "Евровидение" и футбольный Евро в один год

Фото твиттер сборной Италии

Италия стала автором уникального достижения, сообщает Gracenote Live.

Это первая страна, выигравшая за один год и "Евровидение", и Чемпионат Европы по футболу.

"Скуадра Адзурра" дважды становилась триумфатором Евро - в 1968 и 2021 годах.

Что касается музыкального конкурса, то там итальянцы побеждали трижды - Джильола Чинкветти в 1964 году, Тото Кутуньо в 1990 году и группа Måneskin в 2021 году.

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