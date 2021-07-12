Италия - первая страна, выигравшая "Евровидение" и футбольный Евро в один год
Италия стала автором уникального достижения, сообщает Gracenote Live.
Это первая страна, выигравшая за один год и "Евровидение", и Чемпионат Европы по футболу.
"Скуадра Адзурра" дважды становилась триумфатором Евро - в 1968 и 2021 годах.
Что касается музыкального конкурса, то там итальянцы побеждали трижды - Джильола Чинкветти в 1964 году, Тото Кутуньо в 1990 году и группа Måneskin в 2021 году.
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|Аталанта
|26
|51
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|16
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|Дженоа
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|18
|Лечче
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