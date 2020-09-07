Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии
Завершились два матча 2-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А. Сборная Италии на выезде обыграла команду Нидерландов благодаря голу Николо Бареллы. Польша в гостях была сильнее сборной Боснии.
Нидерланды – Италия - 0:1 (0:1)
Гол: Барелла, 45 - 0:1
Нидерланды: Силлессен, Велтман, ван Дейк, Хатебур (Думфрис, 70), Аке, де Рон, ван де Бек (Бергвейн, 57), Вейналдум, де Йонг, Промес, Депай.
Италия: Доннарумма, Кьеллини, Спинаццола, Бонуччи, Д`Амброзио, Локателли, Барелла, Дзаньоло (Кин, 42), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле.
Босния – Польша - 1:2 (1:1)
Голы: Хайрадинович, 24 (с пенальти) - 1:0, Глик, 45 - 1:1, Гросицки, 67 - 1:2
Польша: Фабианьски, Кендзера, Беднарек, Глик, Рыбус, Зелиньски, Гуральски, Гросицки, Крыховяк (Клих, 68), Юзвяк, Милик.
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