Италия победила Северную Ирландию в отборе ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Италии на своем поле обыграла национальную команду Северной Ирландии со счетом 2:0.
Победу итальянцам принесли голы Доменико Берарди и Чиро Иммобиле.
Италия – Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы: Берарди, 14 - 1:0, Иммобиле, 38 - 2:0
Италия: Доннарумма, Эмерсон (Спинаццола, 75), Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (Барелла, 64), Локателли (Пессина, 84), Берарди (Кьеза, 75), Верратти, Инсинье (Грифо, 84), Иммобиле.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Даллас, Эванс, Эванс (Сэвилл, 46), Макнейр, Дэвис, Маккэнн (Томпсон, 78), Уайт (Лэйвери, 64), Мадженнис (Лаферти, 78).
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