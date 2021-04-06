Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели

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Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели

"Ливерпуль" официально прощается с чемпионством, "Манчестер Сити" близок к возвращению титула

В субботу команда Юргена Клоппа разбила "Арсенал" на "Эмирейтс" (3:0), но уже за 8 туров до конца сезона потеряла даже математические шансы защитить чемпионский титул. Теперь пределом мечтаний мерсисайдцев остается попадание в Лигу Чемпионов, что не выглядит нереальной задачей. "Ливерпуль" благодаря второй победе подряд поднялся на 6 место в турнирной таблице, а от четвертого "Вест Хэма" "красных" отделяют только три очка. Не так далеко и "Лестер", который впереди на 7 пунктов, но в последних пяти матчах выиграл лишь дважды. "Манчестер Сити", в свою очередь, на выезде разобрался с тем же "Лестером" и оторвался от "Ливерпуля" на 25 очков, записав в свой актив уже 28-й поединок без пропущенных голов во всех турнирах сезона. Соответственно, подопечные Хосепа Гвардиолы очень близки к тому, чтобы вернуть себе чемпионскую корону уже в ближайшие недели. "Горожане" после победы над третьей командой чемпионата опережают МЮ на 14 пунктов, сыграв на матч больше.

"Челси" сенсационно проиграл аутсайдеру, но конкуренты не воспользовались первой неудачей Тухеля

В 30-м туре АПЛ "пенсионеры" получили на "Стэмфорд Бридж" целых 5 мячей от "Вест Бромвича" – предпоследней команды чемпионата. "Челси" забил первым усилиями Кристиана Пулишича, который удачно сыграл на добивании, но это была последняя приятная новость в матче для Томаса Тухеля. Удаление Тьягу Силвы значительно облегчило задачу команде Сэма Эллердайса, которая отгрузила в ворота Эдуара Мэнди сразу 5 голов – причем соавтором одного из них стал голкипер "Вест Бромвича", который отдал ассист. Как следствие, первое поражение "синих" под руководством Тухеля и самая громкая неудача в сезоне 2020/21. Правда, большинство конкурентов "Челси" за место в Лиге Чемпионов не смогли вытеснить серьезных дивидендов из неудачи подопечных немца. "Лестер" проиграл "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" на последних минутах упустил победу над "Ньюкаслом", и только "Ливерпуль" и "Вест Хэм" победили "Арсенал" и "Вулверхэмптон". Сейчас "пенсионеры" упали на 5 место, но до ЛЧ всего 1 балл. Словом, борьба за путевки в ЛЧ – одна из немногих интриг, которые остались в элитном дивизионе Англии.

"Атлетико" снова споткнулся и дал шанс конкурентам приблизиться на расстояние вытянутой руки

В центральном матче 29-го тура Ла Лиги "матрасники" проиграли "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан" и значительно ухудшили свои шансы на чемпионский титул. Да, команда Диего Симеоне все еще лидирует в Примере, но "Барса" свой матч выиграла и уже отстает от "матрасников" всего на 1 очко. Да и "Реал" приблизился уже на расстояние 3-х баллов, хотя буквально 2 месяца назад "Атлетико" опережал конкурентов на 12 пунктов. Казалось, чемпионство почти в кармане банды Симеоне, но мадридцы начали сыпаться в самый неудачный момент – тогда, когда конкуренты, наоборот, набрали форму. Мадридский "Реал" сократил отставание от земляков, обыграв "Эйбар" – предпоследнюю команду чемпионата. Голы Марко Асенсио и Карима Бензема позволили "сливочным" набрать очередные 3 очка. Уже в следующую субботу, 10 апреля, состоится Эль Классико в Мадриде – шанс для "Барсы" оторваться от заклятого оппонента, или же возможность для Реала обойти соперников из Каталонии, обыграв их во второй раз за сезон.

"Ювентус" прощается с мечтами о Скудетто – в Милане могут запасаться шампанским

"Старая синьора" потеряла очки во втором подряд поединке с командой нижней части таблицы. После поражения от "Беневенто" "Юве" расписал ничью с "Торино", избежав поражения лишь под занавес игры. "Интер" свой матч в Болонье выиграл, оторвавшись от команды Андреа Пирло на 12 пунктов. Антонио Конте не скрывал улыбки, но отметил, что о Скудетто еще думать рано. Тем более, что главным конкурентом "нерадзурри" является вовсе не "Ювентус", а "Милан" с "Аталантой", которые отстают на 8 и 10 очков соответственно (правда, сыграли на матч больше). Последний раз "Интер" терял очки еще 23 января. С тех пор миланская команда выиграла 9 матчей подряд в Серии "А" и уверенно шагает к желанному чемпионству. Все идет к тому, что гегемония "Ювентуса", которая длилась 9 лет, наконец прервется. По крайней мере, сейчас туринцам целесообразнее думать, как бы квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Уже в среду "Старая синьора" сыграет с "Наполи", который находится на ходу – поражение от команды Гаттузо отбросит "Юве" за пределы ТОП-4.

"Бавария" отцепила конкурента и мчится к титулу, очередной провал "Боруссии" Дортмунд

27-й тур Бундеслиги, похоже, окончательно убил главную интригу. "Бавария" даже без Роберта Левандовски обыграла "РБ Лейпциг" на выезде и опережает главного соперника уже на 7 пунктов. Будем откровенны, шансов на то, что команда Флика потеряет такое преимущество в заключительных семи турах – маловато. Девятая "салатница" подряд уже никуда не денется от мюнхенцев – тем более, что у "Баварии" еще и существенное преимущество над "быками" в контексте разницы мячей. "Вольфсбург" тоже сделал еще один шаг к Лиге Чемпионов, минимально одолев "Кельн". "Волки" оторвались от 5-й позиции уже на 11 пунктов и могут начинать готовиться к групповому турниру самого престижного еврокубка. В отличие от дортмундской "Боруссии", которая проиграла чуть ли не ключевой поединок за ТОП-4. Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "шмелей" на "Сигнал Идуна Парк" и увеличил отрыв от дортмундцев до 7 очков. Похоже, что удержать лидеров – в частности, Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда – "Боруссии" теперь вряд ли удастся. Шансы выйти в ЛЧ мизерные – ну и давайте не рассматривать вариант с гипотетической победой БД в текущей Лиге Чемпионов.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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