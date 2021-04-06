Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели

"Ливерпуль" официально прощается с чемпионством, "Манчестер Сити" близок к возвращению титула

В субботу команда Юргена Клоппа разбила "Арсенал" на "Эмирейтс" (3:0), но уже за 8 туров до конца сезона потеряла даже математические шансы защитить чемпионский титул. Теперь пределом мечтаний мерсисайдцев остается попадание в Лигу Чемпионов, что не выглядит нереальной задачей. "Ливерпуль" благодаря второй победе подряд поднялся на 6 место в турнирной таблице, а от четвертого "Вест Хэма" "красных" отделяют только три очка. Не так далеко и "Лестер", который впереди на 7 пунктов, но в последних пяти матчах выиграл лишь дважды. "Манчестер Сити", в свою очередь, на выезде разобрался с тем же "Лестером" и оторвался от "Ливерпуля" на 25 очков, записав в свой актив уже 28-й поединок без пропущенных голов во всех турнирах сезона. Соответственно, подопечные Хосепа Гвардиолы очень близки к тому, чтобы вернуть себе чемпионскую корону уже в ближайшие недели. "Горожане" после победы над третьей командой чемпионата опережают МЮ на 14 пунктов, сыграв на матч больше.

"Челси" сенсационно проиграл аутсайдеру, но конкуренты не воспользовались первой неудачей Тухеля

В 30-м туре АПЛ "пенсионеры" получили на "Стэмфорд Бридж" целых 5 мячей от "Вест Бромвича" – предпоследней команды чемпионата. "Челси" забил первым усилиями Кристиана Пулишича, который удачно сыграл на добивании, но это была последняя приятная новость в матче для Томаса Тухеля. Удаление Тьягу Силвы значительно облегчило задачу команде Сэма Эллердайса, которая отгрузила в ворота Эдуара Мэнди сразу 5 голов – причем соавтором одного из них стал голкипер "Вест Бромвича", который отдал ассист. Как следствие, первое поражение "синих" под руководством Тухеля и самая громкая неудача в сезоне 2020/21. Правда, большинство конкурентов "Челси" за место в Лиге Чемпионов не смогли вытеснить серьезных дивидендов из неудачи подопечных немца. "Лестер" проиграл "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" на последних минутах упустил победу над "Ньюкаслом", и только "Ливерпуль" и "Вест Хэм" победили "Арсенал" и "Вулверхэмптон". Сейчас "пенсионеры" упали на 5 место, но до ЛЧ всего 1 балл. Словом, борьба за путевки в ЛЧ – одна из немногих интриг, которые остались в элитном дивизионе Англии.

"Атлетико" снова споткнулся и дал шанс конкурентам приблизиться на расстояние вытянутой руки

В центральном матче 29-го тура Ла Лиги "матрасники" проиграли "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан" и значительно ухудшили свои шансы на чемпионский титул. Да, команда Диего Симеоне все еще лидирует в Примере, но "Барса" свой матч выиграла и уже отстает от "матрасников" всего на 1 очко. Да и "Реал" приблизился уже на расстояние 3-х баллов, хотя буквально 2 месяца назад "Атлетико" опережал конкурентов на 12 пунктов. Казалось, чемпионство почти в кармане банды Симеоне, но мадридцы начали сыпаться в самый неудачный момент – тогда, когда конкуренты, наоборот, набрали форму. Мадридский "Реал" сократил отставание от земляков, обыграв "Эйбар" – предпоследнюю команду чемпионата. Голы Марко Асенсио и Карима Бензема позволили "сливочным" набрать очередные 3 очка. Уже в следующую субботу, 10 апреля, состоится Эль Классико в Мадриде – шанс для "Барсы" оторваться от заклятого оппонента, или же возможность для Реала обойти соперников из Каталонии, обыграв их во второй раз за сезон.

"Ювентус" прощается с мечтами о Скудетто – в Милане могут запасаться шампанским

"Старая синьора" потеряла очки во втором подряд поединке с командой нижней части таблицы. После поражения от "Беневенто" "Юве" расписал ничью с "Торино", избежав поражения лишь под занавес игры. "Интер" свой матч в Болонье выиграл, оторвавшись от команды Андреа Пирло на 12 пунктов. Антонио Конте не скрывал улыбки, но отметил, что о Скудетто еще думать рано. Тем более, что главным конкурентом "нерадзурри" является вовсе не "Ювентус", а "Милан" с "Аталантой", которые отстают на 8 и 10 очков соответственно (правда, сыграли на матч больше). Последний раз "Интер" терял очки еще 23 января. С тех пор миланская команда выиграла 9 матчей подряд в Серии "А" и уверенно шагает к желанному чемпионству. Все идет к тому, что гегемония "Ювентуса", которая длилась 9 лет, наконец прервется. По крайней мере, сейчас туринцам целесообразнее думать, как бы квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Уже в среду "Старая синьора" сыграет с "Наполи", который находится на ходу – поражение от команды Гаттузо отбросит "Юве" за пределы ТОП-4.

"Бавария" отцепила конкурента и мчится к титулу, очередной провал "Боруссии" Дортмунд

27-й тур Бундеслиги, похоже, окончательно убил главную интригу. "Бавария" даже без Роберта Левандовски обыграла "РБ Лейпциг" на выезде и опережает главного соперника уже на 7 пунктов. Будем откровенны, шансов на то, что команда Флика потеряет такое преимущество в заключительных семи турах – маловато. Девятая "салатница" подряд уже никуда не денется от мюнхенцев – тем более, что у "Баварии" еще и существенное преимущество над "быками" в контексте разницы мячей. "Вольфсбург" тоже сделал еще один шаг к Лиге Чемпионов, минимально одолев "Кельн". "Волки" оторвались от 5-й позиции уже на 11 пунктов и могут начинать готовиться к групповому турниру самого престижного еврокубка. В отличие от дортмундской "Боруссии", которая проиграла чуть ли не ключевой поединок за ТОП-4. Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "шмелей" на "Сигнал Идуна Парк" и увеличил отрыв от дортмундцев до 7 очков. Похоже, что удержать лидеров – в частности, Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда – "Боруссии" теперь вряд ли удастся. Шансы выйти в ЛЧ мизерные – ну и давайте не рассматривать вариант с гипотетической победой БД в текущей Лиге Чемпионов.