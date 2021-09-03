Италия повторила мировой рекорд по серии без поражений

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Италия повторила мировой рекорд по серии без пораженийФото: твиттер УЕФА

Сборная Италии сыграла вничью с Болгарией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини продлили беспроигрышную серию до 35 матчей и повторили мировой рекорд.

Ранее такого результата добивались сборная Испании в период с  2007 по 2009 год и Бразилия с 1993 по 1996 год.

Отметим, что в последний раз Италия проигрывала в 2018 году в игре Лиги Наций против Португалии (0:1).

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