Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Сборная Италии выиграла у Турции (3:0) в первом матче на Евро-2020.

Команд под руководством Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 28 матчей. Это второй результат в истории команды.

Рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

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