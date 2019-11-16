Италия разгромила Боснию, одержав 9-ю подряд победу в отборе Евро-2020

Теги италиябосния и герцеговина

Италия разгромила Боснию, одержав 9-ю подряд победу в отборе Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии на выезде разгромила команду Боснии со счетом 3:0. Победу итальянцам принесли голы Ачерби, Инсинье и Белотти.

Италия одержала девятую подряд победу в отборочном турнире и досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020, а также первое место в группе J.

Босния и Герцеговина – Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Ачерби, 21 - 0:1, Инсинье, 37 - 0:2, Белотти, 52 - 0:3

Италия: Доннарумма (Голлини, 88), Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Бонуччи, Тонали, Барелла, Бернардески (Эль-Шаарави, 75), Жоржиньо, Инсинье (Кастровилли, 86), Белотти.

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