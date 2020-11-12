Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо

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Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо

Сборная Италии в товарищеском матче разгромила национальную команду Эстонии со счетом 4:0. Победу итальянцам принес дубль Винченцо Грифо, а также голы Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини.

Италия – Эстония - 4:0 (2:0)
Голы: Грифо, 14 - 1:0, Бернардески, 27 - 2:0, Грифо, 75 (с пенальти), Орсолини, 86 (с пенальти) - 4:0

Италия: Сиригу, Эмерсон (Пеллегрини, 71), Д`Амброзио (Калабрия, 80), Бастони, Ди Лоренцо, Тонали (Пессина, 46), Сориано, Грифо (Эль-Шаарави, 80), Гальярдини, Бернардески (Орсолини, 71), Лазанья (Пеллегри, 71).

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