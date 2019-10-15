Италия разгромила Лихтенштейн, Испания сыграла вничью с Швецией и другие результаты квалификации Евро-2020
Завершились ещё восемь матчей квалификации Евро-2020, краткий обзор которых предлагаем вашему вниманию.
Греция – Босния и Герцеговина - 2:1
Голы: 1:0 – 30 Павлидис, 1:1 – 35 Гояк, 2:1 – 88, автогол Ковачевич.
Греция: Пасхалакис, Яннулис, Стафилидис, Бакакис, Хацидьякос, Галанопулос, Курбелис, Бакасетас, Манталос (Масурас, 60), Лимниос (Фетфацидис, 84), Павлидис (Кулурис, 70).
Босния и Герцеговина: Шехич, Ковачевич, Колашинац, Бичакчич, Квржич, Цимирот (Яяло, 46), Сарич (Дульевич, 63), Гояк, Пьянич, Хайрович, Ходжич (Байич, 71).
Лихтенштейн – Италия - 0:5
Голы: 0:1 – 2 Бернардески, 0:2 – 70 Белотти, 0:3 – 77 Романьоли, 0:4 – 82 Эль-Шаарави, 0:5 – 90 Белотти.
Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Геппель, Хофер, Рехштайнер, Бюхель, Хаслер, Польверино (Фрик, 56), Саланович, Губсер (Фрик, 63), Йылдыз (Вольфингер, 83).
Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини, Верратти, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Грифо, Кристанте, Бернардески (Тонали, 74), Белотти.
Израиль – Латвия - 3:1
Голы: 1:0 – 16 Даббур, 2:0 – 26 Захави, 2:1 – 40 Камеш, 3:1 – 42 Даббур.
Израиль: Марциано, Даса, Таа, Таватха (Менахем, 78), Эльхамед, Натхо, Глазер, Саба (Эльмкис, 76), Битон, Захави, Даббур (Вейсман, 84).
Латвия: Штейнбор, Тарасов, Ошс, Ягодинский, Кигурс (Лайзанс, 68), Черномордый, Камеш (Икауниекс, 78), Юрковскис, Икауниекс (Онтужанс, 86), Гутковский, Савальниекс.
Фарерские острова – Мальта - 1:0
Гол: 1:0 – 71 Бальдвинссон.
Фарерские острова: Нильсен, Давидсен (Фредериксберг, 85), Грегерсен, Ватнсдаль, Эдмундссон (Эгильссон, 90), Даниэльсен, Бьярталуйд (Ольсен, 65), Ольсен, Ватнхамар, Ханссон, Бальдвинссон.
Мальта: Бонелло, Мускат (Церафа, 80), Аджиус, Борг, Фенек (Гэмбин, 71), Мускат, Нвоко, Велла, Греч, Мифсуд (Эффионг, 71), Мбонг.
Румыния – Норвегия - 1:1
Голы: 1:0 – 62 Митрицэ, 1:1 – 90 Серлот.
Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Рус, Бензар, Антон (Бордеяну, 84), Марин, Дяк, Станчу, Митрицэ (Нистор, 79), Пушкаш (Андоне, 63).
Норвегия: Ярстейн, Айер, Ховланд, Алеэсами, Эльабделлауи, Юхансен (Серлот, 46), Сельнэс (Йонсен, 67), Берге, Хенриксен (Норманн, 81), Эдегор, Кинг.
Швеция – Испания - 1:1
Голы: 1:0 – 50 Берг, 1:1 – 90 Родриго.
Швеция: Ольсен, Гранквист, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг, Форсберг, Экдаль (Свенссон, 83), Ларссон, Ольссон, Квайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90).
Испания: Де Хеа (Аррисабалага, 60), Альбиоль, Мартинес, Бернат, Карвахаль (Навас, 81), Родри Эрнандес, Алькантара (Родриго, 66), Себальос, Фабиан Руис, Ойарсабаль, Жерар Морено.
Гибралтар – Грузия - 2:3
Голы: 0:1 – 10 Хараишвили, 0:2 – 21 Канкава, 1:2 – 66 Кассиаро, 2:2 – 74 Чиполина, 2:3 – 84 Квилитая.
Гибралтар: Голдуин, Бритто, Оливеро, Чиполина (Барнетт, 82), Муэли, Хассан (Эрнандес, 81), Сарджент, Де Барр, Уокер (Понс, 90), Чиполина, Кассиаро.
Грузия: Лория, Хочолава, Григалава, Наваловский (Кверквелия, 90), Какабадзе, Казаишвили, Канкава, Шенгелия, Ананидзе, Хараишвили (Китейшвили, 61), Лобжанидзе (Квилитая, 68).
Швейцария – Ирландия - 2:0
Голы: 1:0 – 16 Сеферович, 2:0 – 90 Фернандеш.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Лихтштайнер (Фройлер, 70), Закария, Джака, Шер, Эмболо (Штеффен, 88), Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 28).
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Коулмэн, Иган, Стивенс, Браун, Хендрик, Уэлан, Макклейн, Коннолли (Хоган, 69), Коллинз (О`Дода, 46).
Удаление: Коулмэн (76).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3