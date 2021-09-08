Италия разгромила Литву, Испания победила Косово
Фото: твиттер УЕФА
В играх квалификации ЧМ-2022 сборная Италии разгромила Литву, а Испания добыла победу над Косово.
Италия - Литва 5:0
Голы: Кин, 11 - 1:0, Уткус (аг), 14 - 2:0, Распадори, 24 - 3:0, Кин, 29 - 4:0, Ди Лоренцо, 54 - 5:0
Италия: Доннарумма (Сиригу, 46), Ди Лоренцо, Ачерби, Бираги (Калабрия, 46), Бастони, Пессина, Кристанте, Жоржиньо (Кастровилли, 61), Бернардески (Скамакка, 62), Распадори, Кин (Берарди, 73).
Литва: Шеткус, Ласицкас, Славицкас (Бараускас, 46), Климавичюс (Тутышкин, 83), Вербицкас, Уткус (Шаткус, 46), Сливка, Дапкус (Мегелайтис, 46), Казлаускас, Дубицкас (Узела, 73), Новиковас.
Косово - Испания 0:2
Голы: Форнальс, 32 - 0:1, Ферран Торрес, 88 - 0:2
Косово: Мурич, Хадерджонай, Войвода, Ррахмани, Дрешевич, Лошай, Фазлии, Рашани, Бютюки, Рашица, Мурики.
Испания: Унаи Симон, Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86), Лапорт, Льоренте (Мерино, 86), Коке, Солер (Аспиликуэта, 58), Форнальс (Траоре, 59), Бускетс, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72).
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|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
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|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1