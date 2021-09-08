Италия разгромила Литву, Испания победила Косово

Фото: твиттер УЕФА

В играх квалификации ЧМ-2022 сборная Италии разгромила Литву, а Испания добыла победу над Косово.

Италия - Литва 5:0

Голы: Кин, 11 - 1:0, Уткус (аг), 14 - 2:0, Распадори, 24 - 3:0, Кин, 29 - 4:0, Ди Лоренцо, 54 - 5:0

Италия: Доннарумма (Сиригу, 46), Ди Лоренцо, Ачерби, Бираги (Калабрия, 46), Бастони, Пессина, Кристанте, Жоржиньо (Кастровилли, 61), Бернардески (Скамакка, 62), Распадори, Кин (Берарди, 73).

Литва: Шеткус, Ласицкас, Славицкас (Бараускас, 46), Климавичюс (Тутышкин, 83), Вербицкас, Уткус (Шаткус, 46), Сливка, Дапкус (Мегелайтис, 46), Казлаускас, Дубицкас (Узела, 73), Новиковас.



Косово - Испания 0:2

Голы: Форнальс, 32 - 0:1, Ферран Торрес, 88 - 0:2

Косово: Мурич, Хадерджонай, Войвода, Ррахмани, Дрешевич, Лошай, Фазлии, Рашани, Бютюки, Рашица, Мурики.

Испания: Унаи Симон, Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86), Лапорт, Льоренте (Мерино, 86), Коке, Солер (Аспиликуэта, 58), Форнальс (Траоре, 59), Бускетс, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72).

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