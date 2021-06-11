Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

В первом матче Евро-2020 в Риме сборная Италии разгромила команду Турции (3:0).

Исход матча решил автогол защитника "Ювентуса" Мериха Демирала на 53-й минуте. После этого по голу забили форварды итальянцев Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Турция – Италия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 53, автогол Демирал, 0:2 – 66 Иммобиле, 0:3 – 79 Инсинье.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан (Айхан, 64), Языджи (Ундер, 46), Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 76).

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Инсинье (Кьеза, 81), Барелла, Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

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