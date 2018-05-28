Италия – Саудовская Аравия - 2:1, Турция – Иран - 2:1 (обзоры)

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Италия – Саудовская Аравия - 2:1, Турция – Иран - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Италия – Саудовская Аравия - 2:1 

Турция – Иран - 2:1

Не пропустите: Италия в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию, Португалия не сумела одолеть Тунис и другие результаты. | http://soccernews.ru

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