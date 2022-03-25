Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и не сыграет на ЧМ-2022

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Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и не сыграет на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Северной Македонии/Автор неизвестен

В 1/2 финала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата миар 2022 года сборная Италии на своем поле проиграла команде Северной Македонии и не сумела пробиться на мундиаль.

Единственный гол в концовке встречи забил Александар Трайковски.

Италия – Северная Македония - 0:1 (0:0)
Гол: Трайковски, 90+2 - 0:1

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини (Кьеллини, 90), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали, 77), Иммобиле (Пеллегрини, 77), Инсинье (Распадори, 64), Берарди (Жоао Педро, 89).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велкоски (Ристевски, 86), Муслиу, Чурлинов, Алиоски, Адеми (Ашковски, 59), Николов (Спировски, 59), Барди, Ристовски (Миовски, 72), Трайковски.

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