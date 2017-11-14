Италия - Швеция - 0:0 (обзор)

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Италия - Швеция - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции.

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