Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Теги италиябельгия

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

В матче за 3 место Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла национальную команду Бельгии со счетом 2:1.

Победу итальянцам принесли голы Николо Бареллы и Доменико Берарди. В составе бельгийцев голом отличился Шарль де Кетеларе.

Италия – Бельгия - 2:1 (0:0)
Голы: Барелла, 46 - 1:0, Берарди, 65 (с пенальти) - 2:0, де Кетеларе, 86 - 2:1

Италия: Доннарумма, Бастони, Эмерсон, Ачерби, Ди Лоренцо, Локателли, Барелла (Кристанте, 70), Кьеза (Бернардески, 90), Пеллегрини (Жоржиньо, 71), Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 65).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Салемакерс (де Кетеларе, 59), Витцель, Карраско (Троссард, 87), Тилеманс (де Брюйне, 59), Ванакен, Батшуайи.

Не пропустите: Камавинга вернулся в "Реал" из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Фиорентине" прокомментировал слухи об интересе к Ларссону

В "Фиорентине" прокомментировал слухи об интересе к Ларссону

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов