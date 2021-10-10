Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

В матче за 3 место Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла национальную команду Бельгии со счетом 2:1.

Победу итальянцам принесли голы Николо Бареллы и Доменико Берарди. В составе бельгийцев голом отличился Шарль де Кетеларе.

Италия – Бельгия - 2:1 (0:0)

Голы: Барелла, 46 - 1:0, Берарди, 65 (с пенальти) - 2:0, де Кетеларе, 86 - 2:1

Италия: Доннарумма, Бастони, Эмерсон, Ачерби, Ди Лоренцо, Локателли, Барелла (Кристанте, 70), Кьеза (Бернардески, 90), Пеллегрини (Жоржиньо, 71), Берарди (Инсинье, 90), Распадори (Кин, 65).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Салемакерс (де Кетеларе, 59), Витцель, Карраско (Троссард, 87), Тилеманс (де Брюйне, 59), Ванакен, Батшуайи.

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