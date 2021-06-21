Италия сыграет с Австрией в 1/8 финала чемпионата Европы

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Определилась первая пара команд в 1/8 финала чемпионата Европы.

Италия, занявшая первое место в группе А, встретится с Австрией, которая финишировала на второй позиции в группе В. Матч состоится 26 июня в Лондоне.

В групповом этапе Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), а также победила Уэльс (1:0). Австрия победила Северную Македонию (3:1) и Украину (1:0), а также уступила Нидерландам (0:2).

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