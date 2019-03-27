Италия уничтожила Лихтенштейн в матче квалификации Евро-2020

Сборная Италии в матче 2-го тура отбора Евро-2020 на своем поле разгромила Лихтенштейн со счетом 6:0. Дублем отметился Фабио Квальярелла, еще по голу на счету Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойсе Кин и Леонардо Паволетти.

Италия – Лихтенштейн - 6:0 (4:0)

Голы: Сенси, 17 - 1:0, Верратти, 32 - 2:0, Квальярелла, 35 (с пенальти), Куальярелла, 45 (с пенальти) - 4:0, Кин, 69 - 5:0, Паволетти, 76 - 6:0

Италия: Сиригу, Романьоли, Бонуччи (Иццо, 79), Манчини, Жоржиньо (Дзаньоло, 57), Спинаццола, Верратти, Сенси, Политано, Кин, Квальярелла (Паволетти, 72).

Удаление: Кауфманн (45, Лихтенштейн)

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