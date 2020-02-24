Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!

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Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!

"Барселона" и "Реал" поменялись местами! После серии невыразительных матчей "блаугранас", кажется, прониклись идеями Кике Сетьена. Вслед за тяжелыми победами над "Леванте", "Бетисом" и "Хетафе" каталонцы разгромили "Эйбар" на "Камп Ноу". Борьбы не получилось, ведь наконец из тени вышел Лионель Месси. Аргентинец оформил хет-трик еще до перерыва, а под занавес матча забил и четвертый. Это первые голы 6-кратного обладателя "Золотого мяча", начиная с 30 января. Месси уже уверенно лидирует в бомбардирской гонке Примеры, "Барселона" захватила единоличное лидерство, а будущий матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи" выглядит легкой прогулкой – вот как один единственный матч может изменить все прогнозы и все представления! Зато начал "болеть" извечный соперник "Барсы" – мадридский "Реал". Только последние скептики согласились, что Зидан – не "физрук", как столичный гранд начал буксовать. Кубковое поражение от "Сосьедада" стало логическим следствием ротации, ничья с "Сельтой" – несчастный случай, и проиграть "Леванте" (0:1) в субботу "сливочные" не имели права. Конечно, можно кивать на судейство или невезение, но "Реал" обязан был побеждать за неделю до Эль Классико. Теперь же перед дерби на коне "Барселона". Уменьшилось и оптимизма перед первым матчем плей-офф ЛЧ против "Манчестер Сити". "Горожане", разозленные дисквалификацией из еврокубков, выйдут на поле убивать и умирать. А "Реал" сейчас, очевидно, не хищник!

В Англии команды бьются за 5(!) место! Дисквалификация "Манчестер Сити" обострила до безумия нынешнюю борьбу за путевки в Лигу Чемпионов. Это невероятно, но "Челси" (4-е место) и "Ньюкасл" (14-е место) за 11 туров до конца первенства разделяют всего 13 очков. Фантастическая плотность автоматически делает важными все поединки против прямых конкурентов за ТОП-5. В частности, тот же "Челси" и "Арсенал" довольны уик-эндом, во время которого одолели "Тоттенхэм" и "Эвертон" соответственно. Два последних клуба пережили осенью кризис, сменили тренеров и вернулись к борьбе за ЛЧ. Добавил интриги и МЮ, разгромив "Уотфорд", не сдаются "Вулверхэмптон", "Шеффилд" и даже скромный олдскульный "Бернли". А о том, что в каждом последующем туре хотя бы 2 соискателям места в еврокубках играть между собой, можно даже не вспоминать. Короче, борьбы за чемпионство нет, зато за Лигу Чемпионов будет целая мясорубка!

Бундеслига определила 5 сильнейших, но останутся только 4! В немецком первенстве окончательно оформилась пятерка, что в сезоне 2019/20 поведет борьбу за призы. В субботу "РБ Лейпциг" уничтожил на выезде "Шальке" и окончательно отцепил "кобальтовых" от гонки за медали. Признаем, это случилось весьма закономерно, ведь "Шальке" по игре не тянул на статус призера Бундеслиги. Синхронно победили "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер", и только "Боруссия" из Гладбаха потеряла очки с крепким "Хоффенхаймом". Стоит следить за Бундеслигой стоит и дальше, пусть и андердоги начали отставать. Тем более, что призрак главной сенсации – прерывание 7-летней гегемонии Баварии – все еще блуждает Германией.
Италия ушла на больничный! Но не в полном составе. Коварная болезнь с китайской пропиской досталась Апеннин. Из-за вспышки заболеваемости в итальянских провинциях Ломбардия и Венето сначала отменили все матчи любителей, а затем вирус навредил и профессионалам. Серия "А" на выходных вынуждена была перенести 4 поединка. В частности, не сыграл свой матч и претендент на Скудетто миланский "Интер". Под угрозой и весь следующий тур чемпионата Италии – по крайней мере власть хотела бы отменить все развлекательные мероприятия минимум до весны. Это временно позволило уйти в отрыв "Ювентусу" и "Лацио", которые праздновали победы в своих поединках. Главным образом приложились к этому основные звезды "старой синьоры" и "орлов". Форвард "Юве" Криштиану Роналду забил в своем однотысячном (!) матче, повторив сразу два исторических достижения – он продолжил свою голевую серию в чемпионате до 11 матчей, поравнявшись с аналогичными достижениями Батистуты и Кваляьреллы; также звезда туринцев догнал легенду "Фиорентины" Руя Кошту на вершине списка португальских бомбардиров Серии "А" – у обоих по 42 гола и должно случится какое-то невероятное обстоятельство, чтобы Роналду не побил этот рекорд до конца своих выступлений в Серии "А". А вот римлянин Иммобиле повторил рекорд результативности в истории итальянских чемпионатов. Впервые за много лет Серия "А" действительно интересна широкой публике.
ПСЖ лихорадит, пока Кавани бьет рекорды, а Неймар взрывается новыми выходками. Французский ПСЖ после проигранного триллера в Дортмунде устроил экшн и дома. Столичный клуб, нашпигованный звездами, организовал перестрелку с "Бордо", победив в итоге со счетом 4:3. Но есть еще несколько фактов. Во-первых, Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории парижан, который достиг отметки 200 голов за ПСЖ. А второе – очередной неоднозначный и невразумительный поступок Неймара. Уже в добавленное арбитром время бразилец грубо зарядил оппоненту и "заработал" бессмысленное удаление. Но когда посмотришь в календарь и видишь, что в Рио-де-Жанейро как раз продолжается традиционный карнавал, а 11 марта свой день рождения отмечает сестра Нея, то понимаешь, что случайности случайными не бывают.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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