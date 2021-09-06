Италия установила мировой рекорд для национальных сборных

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Италия установила мировой рекорд для национальных сборных

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Сборная Италии установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии для национальных сборных.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Швейцарией (0:0) итальянцы не проиграли в 36-м поединке подряд и превзошли достижении Бразилии, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Столько же матчей подряд не проигрывала Испания с 2007 по 2009 год. 

Стоит отметить, что в последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в поединке с Португалией (0:1) в Лиге наций.

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