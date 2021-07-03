Италия установила рекорд чемпионатов Европы
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Сборная Италии одержала 15-ю победу подряд на чемпионате Европы с учетом отборочного турнира и установила новый рекорд.
Рекордным для итальянцев стал матч 1/4 финала Евро-2020 с командой Бельгии (2:1). Стоит отметить, что Италия побила достижение именно Бельгии, у которой было 14 побед подряд.
В отборочном турнире Евро-2020 Италия победила Финляндию (2:0, 2:1), Лихтенштейн (6:0, 5:0), Грецию (3:0, 2:0), Боснию (2:1, 3:0) и Армению (3:1, 9:1). В финальном турнире итальянцы оказались сильнее Турции (3:0), Швейцарии (3:0), Уэльса (1:0) и Австрии (2:1).
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Торино
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|18
|Лечче
|27
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