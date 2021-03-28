Италия уверенно обыграла Болгарию в отборе ЧМ-2022

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Италия уверенно обыграла Болгарию в отборе ЧМ-2022

Фото: Твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Италии на выезде обыграла команду Болгарии со счетом 2:0. Победу итальянцам принесли голы Андреа Белотти и Мануэля Локателли.

Болгария – Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Белотти, 43 (с пенальти) - 0:1, Локателли, 82 - 0:2

Болгария: Илиев, Сисиньо (Карагарен, 46), Антов, Божиков, Цветанов, Димов, Витанов (Райнов, 88), Чочев, Костадинов (Малинов, 63), Галабинов, Делев (Илиев, 78).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Спинаццола, Ачерби, Сенси (Локателли, 68), Барелла, Инсинье, Верратти (Пессина, 88), Кьеза (Бернардески, 76), Белотти (Иммобиле, 75).

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