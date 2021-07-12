Италия в серии пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В финальном матче чемпионата Европы Италия в серии пенальти победила Англию и стала победителем турнира.

Италия – Англия - 1:1 (0:1), по пенальти - 3:2

Голы: Шоу, 2 - 0:1, Бонуччи, 67 - 1:1

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия: Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74), Стерлинг, Филлипс, Уокер, Кейн.