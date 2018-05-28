Италия в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию, Португалия не сумела одолеть Тунис и другие результаты

Завершились пять товарищеских матчей национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Южная Корея – Гондурас - 2:0

Голы: Сон Хын Мин, 60 - 1:0, Мун Сон Мин, 72 - 2:0.

Южная Корея: Чжо Хен У, Хон Чхоль (Ким Мин У, 56), Ким Ен Гвон, Чжон Сын Хен (О Бан Сок, 71), Ко Е Хан (Ли Ен, 77), Чжу Се Чжон, Чжон У Ен, Ли Чхон Ен (Мун Сон Мин, 56), Сон Хын Мин (Ким Син Ук, 78), Хван Хи Чхан, Ли Сын У (Пак Чжу Хо, 85).



Нигерия – ДР Конго - 1:1

Голы: Трост-Эконг, 15 - 1:0, Маланго, 78 (пенальти) - 1:1.

Нигерия: Узохо, Эбуэхи (Шеху, 76), Элдерсон (Айна, 46), Трост-Эконг, Балогун (Омеруо, 66), Этебо, Онази, Оби (Агу, 46), Ихеаначо (Ивоби, 46), Локоза (Муса, 73), Нванкво.



Турция – Иран - 2:1

Голы: Тосун, 6 - 1:0, Тосун, 50 - 2:0, Дежага, 90 (пенальти) - 2:1.

Турция: Кырынтылы, Калдырым (Байрам, 86), Айхан, Сеюнджю, Озбайраклы, Язиджи (Тюрюч, 65), Акбаба (Озъякуп, 58), Ундер (Гюрлер, 46), Топал (Булут, 78), Йокушлу, Тосун (Зербест, 78).

Иран: Бейранванд, Чешми, Резаян, Пуралиганджи, Мохаммади, Хаджсафи (Амири, 58), Шоджаеи (Эбрахими, 68), Джаханбахш (Тораби, 75), Тареми (Годдос, 59), Азмун (Гучаннежад, 80), Ансарифард (Дежага, 71).

Удаление: Байрам (90).



Италия – Саудовская Аравия - 2:1

Голы: Балотелли, 21 - 1:0, Белотти, 68 - 2:0, Аль-Шехри, 72 - 2:1.

Италия: Доннарумма, Романьоли, Кришито (Де Шильо, 88), Дзаппакоста, Бонуччи, Пеллегрини (Верди, 73), Жоржиньо, Политано (Кристанте, 73), Флоренци (Бонавентура, 67), Инсинье (Кьеза, 84), Балотелли (Белотти, 58).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи (Хаусауи, 90), Хаусауи (Аль-Булайхи, 84), Аль-Харби, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Фарадж (Аль-Могауи, 90), Аль-Джассим, Аль-Шехри, Канно (Аль-Досари, 46), Ассери (Аль-Муваллад, 69).



Португалия – Тунис - 2:2

Голы: Андре Силва, 22 - 1:0, Жоау Мариу, 34 - 2:0, Бадри, 39 - 2:1, Бен-Юссеф, 64 - 2:2.

Португалия: Антони Лопеш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру (Мариу Руй, 46), Рикарду Перейра (Соареш, 72), Диаш, Вильям Карвалью, Адриен Силва (Фернандеш, 63), Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 72), Куарежма, Жоау Мариу (Моутинью, 80), Андре Силва.

Тунис: Ассен, Хаддади (Маалуль, 46), Беналуан, Наггез, Мерья, Кауи (Бен-Юссеф, 46), Скири, Слити (Срарфи, 76), Сасси, Бадри (Акайши, 87), Хелифа (Шалали, 67).

Не пропустите: Фантастическая стадия плей-офф и прежний победитель: итоги Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru