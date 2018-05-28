Италия в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию, Португалия не сумела одолеть Тунис и другие результаты
Завершились пять товарищеских матчей национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.
Южная Корея – Гондурас - 2:0
Голы: Сон Хын Мин, 60 - 1:0, Мун Сон Мин, 72 - 2:0.
Южная Корея: Чжо Хен У, Хон Чхоль (Ким Мин У, 56), Ким Ен Гвон, Чжон Сын Хен (О Бан Сок, 71), Ко Е Хан (Ли Ен, 77), Чжу Се Чжон, Чжон У Ен, Ли Чхон Ен (Мун Сон Мин, 56), Сон Хын Мин (Ким Син Ук, 78), Хван Хи Чхан, Ли Сын У (Пак Чжу Хо, 85).
Нигерия – ДР Конго - 1:1
Голы: Трост-Эконг, 15 - 1:0, Маланго, 78 (пенальти) - 1:1.
Нигерия: Узохо, Эбуэхи (Шеху, 76), Элдерсон (Айна, 46), Трост-Эконг, Балогун (Омеруо, 66), Этебо, Онази, Оби (Агу, 46), Ихеаначо (Ивоби, 46), Локоза (Муса, 73), Нванкво.
Турция – Иран - 2:1
Голы: Тосун, 6 - 1:0, Тосун, 50 - 2:0, Дежага, 90 (пенальти) - 2:1.
Турция: Кырынтылы, Калдырым (Байрам, 86), Айхан, Сеюнджю, Озбайраклы, Язиджи (Тюрюч, 65), Акбаба (Озъякуп, 58), Ундер (Гюрлер, 46), Топал (Булут, 78), Йокушлу, Тосун (Зербест, 78).
Иран: Бейранванд, Чешми, Резаян, Пуралиганджи, Мохаммади, Хаджсафи (Амири, 58), Шоджаеи (Эбрахими, 68), Джаханбахш (Тораби, 75), Тареми (Годдос, 59), Азмун (Гучаннежад, 80), Ансарифард (Дежага, 71).
Удаление: Байрам (90).
Италия – Саудовская Аравия - 2:1
Голы: Балотелли, 21 - 1:0, Белотти, 68 - 2:0, Аль-Шехри, 72 - 2:1.
Италия: Доннарумма, Романьоли, Кришито (Де Шильо, 88), Дзаппакоста, Бонуччи, Пеллегрини (Верди, 73), Жоржиньо, Политано (Кристанте, 73), Флоренци (Бонавентура, 67), Инсинье (Кьеза, 84), Балотелли (Белотти, 58).
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи (Хаусауи, 90), Хаусауи (Аль-Булайхи, 84), Аль-Харби, Аль-Шахрани, Отайф, Аль-Фарадж (Аль-Могауи, 90), Аль-Джассим, Аль-Шехри, Канно (Аль-Досари, 46), Ассери (Аль-Муваллад, 69).
Португалия – Тунис - 2:2
Голы: Андре Силва, 22 - 1:0, Жоау Мариу, 34 - 2:0, Бадри, 39 - 2:1, Бен-Юссеф, 64 - 2:2.
Португалия: Антони Лопеш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру (Мариу Руй, 46), Рикарду Перейра (Соареш, 72), Диаш, Вильям Карвалью, Адриен Силва (Фернандеш, 63), Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 72), Куарежма, Жоау Мариу (Моутинью, 80), Андре Силва.
Тунис: Ассен, Хаддади (Маалуль, 46), Беналуан, Наггез, Мерья, Кауи (Бен-Юссеф, 46), Скири, Слити (Срарфи, 76), Сасси, Бадри (Акайши, 87), Хелифа (Шалали, 67).
Не пропустите: Фантастическая стадия плей-офф и прежний победитель: итоги Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Adidas" представил революционную форму сборной России для Чемпионата Мира
-
Фантастическая стадия плей-офф и прежний победитель: итоги Лиги чемпионов
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18
-
УЕФА опубликовала команду сезона в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Лацио" не получал предложений по Милинковичу-Савичу
-
"Бетис" пытается купить полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Валенсия" нацелилась на игрока "Генгама"
-
"Порту" продлил контракт с перспективным хавбеком
-
Манчини оценил шансы сборных России и Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018
-
"Ливерпуль" вышел на контакт с Райолой для обсуждения трансфера его клиента
-
Четыре игрока покинули "Урал"
-
"Тоттенхэм" имеет право обратного выкупа Бэйла
-
Рыжиков и Карадениз могут войти в тренерский штаб "Рубина"
-
Милинкович-Савич предпочитает перейти в "Реал"
-
Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля
-
"Арсенал" согласовал трансфер Папастатопулоса
-
Ерохин близок к возвращению в строй
-
Стали известны призовые игрокам сборной Бразилии за победу в ЧМ-2018
-
Жена Семака косвенно подтвердила назначение мужа главным тренером "Зенита"
-
Жиру догнал Зидана в списке бомбардиров сборной Франции
-
Дзагоев назвал свою трансферную стоимость
-
Нападающий сборной Нигерии пропустит ЧМ-2018
-
Фабиньо прокомментировал переход в "Ливерпуль"
-
Франция – Ирландия - 2:0 (обзор)