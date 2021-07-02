Италия в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

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Италия в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала чемпионата Европы Италия обыграла Бельгию со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

Победу итальянцам принесли голы Николо Бареллы и Лоренцо Инсинье. В составе бельгийцев единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Бельгия – Италия - 1:2 (0:2)
Голы: Барелла, 31 - 0:1, Инсинье, 44 - 0:2, Лукаку, 45 (с пенальти) - 1:2

Бельгия: Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 79), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза, Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74).

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