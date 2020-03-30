Италия второй страной в мире, в которой коронавирусом заразились более 100 тысяч человек

Теги коронавирус

Италия второй страной в мире, в которой коронавирусом заразились более 100 тысяч человек

В Италии более 101 тысячи человек заразились китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Worldometers.

Таким образом, Италия второй страной в мире, преодолевшей отметку в более 100 тысяч зараженных. Больше человек заразились только в США - 156 тысяч. На третьем месте находится Испания (85 тысяч).

Больше всех умерших от болезней, вызванных коронавирусом, также в Италии - более 11,5 тысяч человек. Далее идут Испания - 7340 и Китай - 3304.

Напомним, что вспышка вируса COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. В настоящее время в Китае объявили о завершении эпидемии.

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