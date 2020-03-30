Италия второй страной в мире, в которой коронавирусом заразились более 100 тысяч человек
В Италии более 101 тысячи человек заразились китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Worldometers.
Таким образом, Италия второй страной в мире, преодолевшей отметку в более 100 тысяч зараженных. Больше человек заразились только в США - 156 тысяч. На третьем месте находится Испания (85 тысяч).
Больше всех умерших от болезней, вызванных коронавирусом, также в Италии - более 11,5 тысяч человек. Далее идут Испания - 7340 и Китай - 3304.
Напомним, что вспышка вируса COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. В настоящее время в Китае объявили о завершении эпидемии.
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|Команда
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|Интер Милан
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|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16