Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Сборная Италии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Уэльса со счетом 1:0, одержав 11-ю победу подряд.
Итальянцы в последних 11 поединках забили 32 гола и не пропустили ни одного. Победная серия Италии длится с 11 ноября 2020 года.
Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0).
В 1/8 финала Евро-2020 Италия сыграет с Австрией или Украиной.
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