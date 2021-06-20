Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Италии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Уэльса со счетом 1:0, одержав 11-ю победу подряд.

Итальянцы в последних 11 поединках забили 32 гола и не пропустили ни одного. Победная серия Италии длится с 11 ноября 2020 года.

Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0).

В 1/8 финала Евро-2020 Италия сыграет с Австрией или Украиной.

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